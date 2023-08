Yungblud hitste op Pukkelpop de menigte op met sloganeske poppunk

Vijf jaar geleden zette Yungblud op Pukkelpop een bomvolle Marquee op zijn kop. Vandaag hitste hij de menigte voor de main stage op. Hij is nog steeds een stuiterbal, maar het verrassingseffect is er zo stilletjesaan wel af.

Yungblud Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Toen Yungblud – aka Dominic Harrison – enkele jaren geleden als nieuwkomer de hitlijsten bestormde, deed hij dat met een frisse mix van pop, punk en ska. Zijn onstuitbare energie had de Britse twintiger toen al bij, en is er sindsdien zeker niet minder op geworden.

Yungblud maakte er vandaag een sport van om zijn publiek, dat hij minzaam aansprak met ‘motherfuckers’, op te hitsen. Het was de hele tijd van springen hier, handjes daar en moshpits ginder. Wij, de motherfuckers op de wei, gehoorzaamden enthousiast - al werden we er wel moe van.

Van zijn recente plaat vol sloganeske poppunksongs gooide hij er meteen ‘Funeral’ (met dat lekker schurende Billy Idol-gitaartje) en ‘Tissues’ (met zijn catchy deuntje en refrein) tegenaan. Aardige songs, zij het wat minder verrassend en vooral minder fris dan de hits uit zijn begindagen. We misten bijvoorbeeld de opgewekte ska van ‘I love you, will you marry me’, een van zijn eerste radiohitjes.

Tegenwoordig lijkt Yungblud makkelijk meescanbare slogans belangrijker te vinden dan muzikale vernieuwing. Een soundbite van een kwaaie vader die zich afvraagt waarom zijn kinderen in godsnaam naar Yungblud luisteren leidde ‘Parents’ in, een song over – deze zag u vast aankomen – ouders die hun kinderen niet begrijpen. Ook in ‘Fleabag’ vertolkte Yungblud het onbegrepen gevoel van de misfit nogal expliciet: ‘I’m just a fleabag, nobody loves me.’ Het had iets weg van Nirvana’s ‘Here we are now, entertain us’, maar dan minder rauw.

Nog meer slogans die de punkattitude met een dikke viltstift onderlijnden? U vraagt, Yungblud draait.

‘Ana-, ana- anarchist, not like the other kids.’

‘I’m a lowlife.’

‘Watch me take a good thing and fuck it all up in one night.’

Om maar te zeggen: voor ons lag het er soms allemaal wat té dik op.

Niet dat de fans daar om maalden. Enkelen waren maar wat blij dat Yungblud hen uit de voorste rijen trok om bij hem op het podium te komen voor afsluiter ‘Loner’. Het zou nu makkelijk zijn om dat manoeuvre als het zoveelste publieksparticipatietruukje te bestempelen, dus laten we dat maar niet doen. Want de verbinding die Yungblud met zijn publiek opzocht, was mooi om te zien.