Tachtiger verdronken in vijver in Kinrooi

Een 88-jarige man, die in het woonzorgcentrum Zorgvlied in Kinrooi verbleef, is vrijdagavond verdronken in een vijver aan de Zandbosstraat in Molenbeersel (Kinrooi).

De melding liep rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Om een onbekende reden is de man, die zich in een rolstoel verplaatste, in het water gesukkeld. De opgetrommelde hulpdiensten konden alleen de dood van de man vaststellen.

De lokale politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bree, Bocholt, Kinrooi) deed de nodige vaststellingen. Het parket van Limburg is het draaiboek voor ongewone sterfgevallen opgestart. Daarom komen het gerechtelijk lab en een forensisch team ter plaatse om onderzoekshandelingen te verrichten, zo bevestigde woordvoerster Anja De Schutter vrijdagavond. Voorlopig wordt er geen rekening gehouden met kwaad opzet of inmenging van derden.