Wat Years & Years mist op muzikaal vlak, wordt op Pukkelpop gecompenseerd met show

Years & Years Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Ooit was er een tijd dat Years & Years goed op weg leek naar de top. De BBC kroonde de groep tot de belofte van 2015: een stevige voorzet die het drietal wist te verzilveren met wereldhit ‘King’. Frontman Olly Alexander profileerde zich ondertussen op tv met enkele felgesmaakte reportages over mentale gezondheid en homoseksualiteit. Het was pionierswerk, want nog niet zo lang geleden waren ‘queer’ en ‘mental health’ nog gedurfd en taboedoorbrekend in plaats van modewoorden in een pr-tekst voor de ‘next big thing’.

Het openingssalvo ‘Nightcall’, ‘Sweet talker’ en ‘Consequences’ uit de meest recente plaat, liet horen dat Alexander, ondertussen een soloartiest, muzikaal een stuk minder visionair is. Het is flauwe eurodance die alleen appelleert aan diehard popfans en liefhebbers van Eurovision. Dat compenseert hij met show, veel show. De frontman werd uit een telefooncel bevrijd door door twee achtergrondzangers en vier dansers. Vestimentair leken ze de eroticashop leeggeplunderd te hebben: zwarte croptops, jarretellen, ijzerwaren en lederen laarsjes, you name it. ‘Nightcall’ werd zo een bootycall op klaarlichte dag en de performance een les in sekspositiviteit.

Die beweging verruilt de schaamte over seks voor vrijheid en plezier. Single ‘Sanctify’ stemde de boodschap wel heel mooi af op de verpakking. De telefoonhokjes waren onderhand vervangen door een rijtje vuile openbare toiletten, van oudsher een seksuele ontmoetingsplaats voor mannen in de kast (de dansers gaven terstond een demonstratie). ‘You don’t have to be straight with me/I see what’s underneath your mask’, suste Alexander de twijfelaars in het publiek. In het meeslepend refrein verloste hij zichzelf vervolgens van zijn zonden: ‘Oh, and I won’t, and I won’t, and I won’t be ashamed/Sanctify my sins when I pray’.

Met de Pet Shop Boys-cover ‘It’s a sin’ bewees Alexander dan weer dat hij Elton John niet nodig had aan de piano om te ontroeren. Hun duet op de Brit Awards ging twee jaar geleden viraal, maar in Kiewit nam de 33-jarige Brit de pianopartij voor eigen rekening om finaal toch weer op de vleugel van het instrument te belanden. Het nummer was ondertussen uitgemond in een elektronica-arrangement dat het origineel weer voor de geest haalde. Zulke momenten, waarbij de muziek de show evenaarde, waren jammer genoeg te dungezaaid. ‘King’ zorgde nog eens voor een meezingmoment, maar Years & Years blijft een prins, en niet eens de eerste in lijn.