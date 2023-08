Antwerp kan alweer niet winnen op verplaatsing: 1-1-gelijkspel tegen OHL

Antwerp in de Bosuil of buiten de Bosuil, het blijft een andere wereld. Na het 1–0-verlies op Anderlecht volgde de 6-0-zege tegen KV Kortrijk, en nu een 1–1 tegen OHL. Vincent Janssen leek het pad te effenen met een klassegoal, maar acht minuten voor tijd slikte Antwerp een goal op corner.

Antwerp begint dinsdag aan zijn Europese campagne tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb – beide teams spelen door veiligheidsproblemen pas zaterdag de terugwedstrijd van hun voorronde in de Champions League. Toch koos trainer Mark van Bommel ervoor zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap te brengen. Pas tien minuten voor tijd haalde hij met Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp twee sterkhouders naar de kant, bij wat toen nog een 0–1-stand was.

Antwerp was op voorsprong gekomen in de eerste helft na een knappe goal van Vincent Janssen. Terwijl de Leuvense aanvallers zich concentreerden op Toby Alderweireld, altijd gevaarlijk met zijn kruispasses, mocht Ritchie De Laet zomaar het middenveld oversteken. Hij speelde in op Vincent Janssen die handig Ewoud Pletinckx op afstand hield en met links uithaalde uit de draai. Maxence Prévot, de nieuwe doelman van OHL, was kansloos.

Het was zowat de enige Antwerpse kans die naam waardig geweest in de eerste helft. De kampioen speelde veel te traag om het Leuvense blok te kunnen ontwrichten. De hitte die in de loop van vrijdag was komen opzetten was maar een slap excuus. Maar warm was het wel aan Den Dreef, ook om 21 uur ’s avonds. Scheidsrechter Lawrence Visser gelastte zelfs twee drankpauzes in.

OHL probeerde wel zijn thuispubliek te vermaken, maar mist stootkracht vooraan. Bovendien kwam de laatste pass er niet uit, de clubleiding had afgelopen week nog een supportersvergadering belegd om de anders erg brave aanhang te sussen. Er zou versterking op komst zijn.

Een van die versterkingen viel vrijdag in in de tweede helft. Het gaat om de Noor Jonatan Braut Brunes, wiens reputatie vooruitgesneld is door zijn bekende neef Erling Braut Haaland. Brunes is geen Haaland, en zijn blonde haar lijkt meer op die van Pico Coppens dan op die van de Manchester City-spits, maar met hem tussen de lijnen leek Oud-Heverlee Leuven al iets gevaarlijker. Twee keer kon hij het doel van Jean Butez viseren.

Terwijl Antwerp al in gedachten met zijn Europese opdracht van dinsdag bezig was, bleef Leuven aandringen. Na een corner op acht minuten van het einde viel dan plots de gelijkmaker. De Leuvense rechtsachter Richie Sagrado, kopte de 1–1 hard tegen de touwen. De uit de beloften doorgestroomde verdediger had ook al op de tweede speeldag tegen RWDM gescoord.

OHL’er Hamza Mendyl kreeg nog een tweede gele kaart, maar profiteren deed Antwerp daar niet van. Met 7 op 12 blijft het hangen in de stand. Dinsdag in de barrages van de Champions League is een ander gezicht nodig.