Hoe houd je je huis koel zónder airco? Enkele trucjes uit de fysica

Zet ’s nachts de juiste ramen open

Tijdens de heetste uren van de dag hou je de ramen en deuren dicht, ook al doet de tocht doorheen het huis even deugd. De warme wind warmt het huis eigenlijk nog sterker op. Zet de ramen dus pas open als het buiten koeler is dan binnen. Al is het niet eender welke ramen je dan opent.

Om vaart achter de verluchting te zetten zodra het buiten afkoelt, zet je in je huis beneden én boven ramen open. Beneden de ramen van de gevel die de wind vangt. Boven de ramen van de gevel die in de windschaduw ligt. Het samenspel van de wind die over het dak heen waait en de luchtstroom door het huis zorgt voor een stevige tocht binnen. En dus voor een snellere uitwisseling van de binnen- en buitenlucht.

‘Als je een straat- en tuinkant hebt, kan je ook gebruikmaken van wat we “thermische trek” noemen’, zegt Staf Roels, professor bouwfysica aan de KU Leuven. ‘Aan de tuinkant is de lucht doorgaans koeler dan aan de straatkant. Als je een raam beneden aan de tuinkant openzet en aan de straatkant een raam boven, ontstaat er een luchtstroom van koele lucht naar boven. Die komt vanzelf op gang, naarmate het buiten afkoelt en het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur groter wordt.’

Zet een ventilator aan het raam, naar buiten gericht

Als alle kamers op één verdieping liggen en er amper wind is, kan je een ventilator gebruiken om ’s nachts de koele buitenlucht binnen te halen. Zet in een van de kamers een tafelventilator aan het raam en richt die naar buiten. Zo wordt de warme binnenlucht naar buiten geblazen.

De koude buitenlucht laat je via een andere kamer binnen, namelijk de kamer waar het het snelst kouder moet worden, bijvoorbeeld de slaapkamer. Via een open raam wordt de koude buitenlucht er binnengetrokken.

‘Dit werkt het best in appartementen met een voor- en achtergevel’, zegt professor Roels. ‘Het lastigste is de verluchting van appartementen die alleen ramen aan één kant van de gevel hebben.’

Dweil de vloer voor het slapengaan

Als de vloer erg warm is geworden, kan dweilen (een beetje) soelaas bieden. Het water van de vloer verdampt en onttrekt zo warmte aan de bodem. Minpunt van die aanpak: de lucht wordt vochtiger, waardoor de kamer warmer aanvoelt.

‘Het dweilen heeft dus alleen zin als je ook voldoende ventileert, zodat het vocht weg kan’, zegt professor Roels. ‘Bovendien zal de temperatuur door het dweilen in de kamer maar een heel klein beetje zakken.’

Bouw een zonnescherm voor nog geen vijf euro

De beste bescherming tegen een oververhit huis: de zon buiten houden. Doe de gordijnen overdag dicht. Of, nog beter, plaats buitenzonnewering. Daarmee houd je de zon volledig buiten.

‘Tussen het raam en een gordijn wordt het warm, waardoor je thermische trek krijgt: de warme lucht trekt naar boven weg, dus de kamer in, en koele lucht uit de kamer wordt in de tussenruimte tussen gordijn en raam gezogen’, aldus Roels. ‘Met een buitenzonnewering vermijd je dat probleem.’

Op de blog van de KU Leuven legt Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven, uit hoe je zelf een eenvoudig zonnescherm kan knutselen. Benodigdheden: een grote kartonnen doos (bijvoorbeeld een bananendoos uit de supermarkt), aluminiumfolie, lijm, schaar en schilderstape.

