Romige kruisbessenfool met meringue

Britser dan dit wordt het niet. Hoewel het bij ons minder gekend is, blijft kruisbessenfool een oerklassiek Engels dessert. Het fruit wordt eerst tot puree gestoofd en daarna gemengd met opgeklopte room. Meringues zitten er traditioneel niet in, maar staan garant voor een aangenaam krokantje. Romig, luchtig, fris zurig en klaar in een handomdraai. Precies zoals een zomers toetje hoort te zijn.