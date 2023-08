TV Girl trok op Pukkelpop vooral Tiktok-girls aan

TV Girl Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Geen idee of we over een trend kunnen spreken, of dit gewoon het Billie Eilish-effect kunnen spreken. Maar zelfs bij een indieband als TV Girl puilt de tent uit van de tieners, en zelfs nog jonger. Lagere schoolkinderen die elk nummer van een band met amper airplay kunnen meelippen, het is bevreemdend voor iemand die opgroeide met muziekblogs en online radiostations. De invloed van Tiktok beperkt zich duidelijk niet langer tot pop.

Niks mis met TV Girl trouwens. Ze brachten onlangs nog een prima nieuw album uit, al speelden ze er amper nummers van. Toen we samen met enkele andere verbaasde dertigers het aantal Spotify-luisteraars checkten nadat we aan een uitpuilende Club toekwamen, ontdekten we dat ze maar liefst vijf keer meer maandelijkse luisteraars hebben dan Marquee-headliner Boygenius (14,7 miljoen tegenover 3,6 miljoen).

Geen idee of mama en papa die ondertussen cola’s gingen halen al aandachtig naar de teksten hadden geluisterd. Die zijn vaak behoorlijk scherp en geestig, en TV Girl schuwt de expliciete beeldspraak niet. “But did he ever make you cum? / Did he ever make you cry?” vroeg Brad Petering zich luidop af in ‘Not allowed’. Of nog: Who’s gonna pay attention of the redheads of the world / Who’s gonna call them up at night when they’re naked and alone?” in ‘The blonde’. Het zijn dan ook niet de teksten waarmee deze groep viraal gaat, wel instrumentale geluidseffectjes, waarbij de groep gretig samplet uit pophits uit de sixties.

Het viertal speelde alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het bijna tien jaar oude debuut-album French exit kreeg dankzij sociale media een tweede adem - ‘Lovers rock’ heeft maar liefst 493 miljoen streams op Spotify. Dat zijn er een pak meer dan de 364 miljoen van ‘Break my soul’, de recentste hit van Beyoncé.

Frontman Petering behield z’n cool met zonnebril, en toetsenist ging heel enthousiast om met z’n drumpad. Zodra er een Tiktok-hitje passeerde, zag je massaal de smartphones de lucht in gaan. Leuk dat die nummers zo enthousiast worden meegezongen, maar het heeft wel een bijzonder zichtbare impact op de concertbeleving. Meer dan de op e-sports en AI gefocuste e-rena lijkt dat de technologische invloed te zijn die het hardst doorweegt op deze editie van Pukkelpop.