H&M haalt productie weg uit Myanmar

De Zweedse retailer H&M zal zijn kledingproductie in Myanmar, waar hij samenwerkt met 39 fabrieken, ‘geleidelijk’ uitfaseren. Dat heeft het bedrijf in een mail aan persagentschap Reuters gemeld, nadat er verschillende misbruiken in de textielfabrieken in het Zuidoost-Aziatische land werden gerapporteerd door het Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC).

De Britse mensenrechtenorganisatie had bij 20 toeleveranciers van H&M verschillende gevallen van mogelijk misbruik aan het licht gebracht, zoals diefstal van loon, gedwongen overuren en te lage lonen.

H&M kondigt de terugtrekking aan nadat eerder al concurrenten Zara (Inditex), Primark en Marks & Spencer hetzelfde hadden gedaan.

Sinds de militaire coup, twee jaar geleden, krijgen mensenrechtenorganisaties meer meldingen van misbruik in de Myanmarese textielproductie, die met 500 kledingfabrieken een belangrijke economische sector is voor het land. ‘We hebben de laatste ontwikkelingen in Myanmar nauwlettend gevolgd en we zien toenemende uitdagingen om onze operaties uit te voeren volgens onze normen en vereisten’, zegt een woordvoerder van H&M.

Het Zweedse modebedrijf zegt dat het zijn beslissing niet heeft genomen op basis van het rapport van het BHRRC, maar na een eigen evaluatie van de situatie. (kde)