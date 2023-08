Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer kan oproepen. Deze week: Hoe een bakbanaan de twee thuislanden van Josephine Dapaah verbindt.