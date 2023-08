Noord-Korea zet straaljagers in tegen ‘gevaarlijke provocatie’ van VS

Noord-Korea heeft straaljagers de lucht in gestuurd omdat volgens het land het luchtruim is geschonden door een Amerikaans verkenningsvliegtuig. Het incident, dat donderdag plaatsvond, was volgens het regime ‘een gevaarlijke militaire provocatie’. Noord-Korea overweegt maatregelen om ‘toekomstige invallen af te schrikken’, zei de woordvoerder van het Noord-Koreaanse leger vrijdag.