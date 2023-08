Twee arrestaties na boerenbetoging in Antwerpen

Het ging om een protestactie van Farmers Defence Force, een nieuwe actiegroep die zich verzet tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. De organisatoren hadden gehoopt op een duizendtal deelnemers en daar lijken ze min of meer in geslaagd. De politie stelt zowat 300 tractoren te hebben geteld. Een aantal deelnemers kwam met de trein naar Antwerpen.

Het boerenprotest vraagt meer aandacht voor de impact van de geplande Vlaamse stikstofmaatregelen op de landbouwsector. Landbouw wordt benadeeld ten opzichte van industrie, klinkt het, en de regering zou foutieve cijfers hanteren om tot een stikstofplan te komen. Vooral N-VA en meer bepaald minister van Omgeving Zuhal Demir worden geviseerd.

De actie is vrij rustig verlopen, maar aan het einde in Park Spoor Oost werden alsnog twee personen bestuurlijk gearresteerd. Het gaat om een man die autobanden in brand stak, en de bestuurder van een tractor die wilde verhinderen dat de politie die eerste man zou identificeren.

De brand veroorzaakte een stevige rookpluim, wat dan weer een aantal omwonenden tot ongeruste telefoontjes naar de hulpdiensten bracht. De politie heeft proces-verbaal opgesteld voor de actie. Een aantal boeren worden ook beboet omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgedekt om identificatie te voorkomen.

‘We benadrukken dat we opgetogen zijn over het verloop van de actie, de samenwerking met de organisatoren en de deelnemers’, stelt de politie echter. ‘Wat op het einde gebeurde betreuren we, net omwille van de feilloze samenwerking met de organisatoren en eigenlijk het prima verloop van de actie. We nemen aan dat wat op het einde gebeurde individuele initiatieven waren.’