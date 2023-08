Alexandra D’Archambeau: ‘Ik wilde de eerste vrouwelijke premier worden, maar Sofie Wilmès was me voor’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Bagger (1)

Wilrijk heeft een nieuwe districtsschepen. De op sociale media erg actieve Alexandra D’Archambeau (Open VLD). Ze vervangt Werner Theuns, die met pensioen gaat, en zal zich ontfermen over de portefeuilles van Openbaar Domein, Financiën en Begroting, Jumelage en Geitestoet. Een stapje op de politieke ladder. Over verdere ambities blijft ze wel vaag in Het Laatste Nieuws. ‘Ik wilde de eerste vrouwelijke premier van ons land worden. Sofie Wilmès (MR) was me voor, maar achteraf gezien is het toch belangrijk dat je twee keer nadenkt voor je in zo’n gemediatiseerde post stapt. Politiek is toxisch. Je moet er een olifantenvel voor hebben. Ik heb al zo veel bagger over me heen gekregen dat ik intussen de blokfunctie goed heb gevonden.’

Paard (1)

‘Mis deze unieke kans niet om de spectaculaire magie van de paardenrennen te beleven’, liet Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node woensdag op sociale media optekenen. Op 16 september wordt het Sint-Joostplein omgebouwd tot een hippodroom om er een ‘kortebaandraverij’ te organiseren. Dat is een paardenwedren op korte afstand waarbij de ruiter in een sulky – een lichte tweewielige kar – zit die wordt getrokken door een paard.

Bagger (2)

Ook een burgemeester krijgt met veel bagger af te rekenen, letterlijk. ‘En Davy, is het leuk’, horen we Lubbeeks burgervader Theo Francken (N-VA) in een filmpje op X roepen tegen zijn schepen van Openbare Werken Davy Suffeleers. In beeld: een Lubbeekse landweg bezaaid met vuilniszakken. ‘Burgemeester in een landelijk dorp betekent 24/7 paraat zijn. En niet vies zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken’, tweet Francken. ‘Twee sluikstorten opgeruimd. Een in het midden van de openbare weg, vol menselijke uitwerpselen en dierlijk afval. Wat een stank.’

Paard (2)

Bij Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) is het enthousiasme over de paardenrace minder groot. ‘Ernstig’, tweet hij op X. ‘Sinds 1986 is het expliciet verboden om een paardenkoers te organiseren op harde grond in het publieke terrein. Ik ben dan ook een onderzoek opgestart. We moeten waken over het welzijn van de betrokken paarden.’

Bagger (3)

Voor het eerste vrouwelijke premierschap is het te laat, maar dat wil niet zeggen dat D’Archambeau geen hogere ambities koestert dan een schepenambt in het district Wilrijk. ‘Lokale politiek is in dat opzicht veel dankbaarder, omdat je dichter bij de mensen staat’, zegt ze wel in Het Laatste Nieuws, maar tegelijk roept ze kersvers voorzitter Tom Ongena op ‘om werk te maken van talent management. Open VLD heeft dringend een frisse wind nodig en dient daarvoor nieuwe kopstukken aan te duiden. Hopelijk maakt de nieuwe voorzitter hier werk van.’