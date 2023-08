‘Van mening veranderen is als klaarkomen met je hersenen’

‘Hier moet echt wat grof geweld komen en dan gaan we naar een gestoorde seksscène waarbij iedereen compleet stoned is’

Het zou een samenvatting van deze rubriek kunnen zijn maar eigenlijk is het Luk Wyns die in Het Laatste Nieuws vertelt hoe hij de scenario’s voor de tv-reeks Knokke off schreef.

‘Na een dag werken stelde hij zich iedere keer dezelfde vraag: “kan het nog dommer?”’

Ook dat zou over deze rubriek kunnen gaan maar eigenlijk is het bOb van Reeth die in Het Nieuwsblad herinneringen ophaalt aan René Greisch, de man die het viaduct van Vilvoorde ontwierp. En voor u denkt dat Greisch met opzet het viaduct zo lomp mogelijk wou maken: bOb van Reeth bedoelde dat Greisch streefde naar eenvoud en eenvoud wordt dan weer gedefinieerd als ‘samengeperste complexiteit’.

‘Van mening veranderen over iets is een van de geweldigste dingen van dit leven. Het is als klaarkomen met je hersenen’

Maar we hadden u daarnet seks beloofd in deze rubriek en dat is wat we u bieden dankzij radio- en podcastmaker Wim Oosterlinck in Knack.

‘Laten we eerlijk zijn: de prins in Sneeuwwitje was eigenlijk toch wel een stalker’

Ook over het gedrag van de prins in Sneeuwwitje zijn velen van mening veranderd. (Ik hoor Wim Oosterlinck al genieten.) De 22-jarige Amerikaanse actrice Rachel Zegler krijgt de hoofdrol in Snow White, een nieuwe verfilming van het bekende sprookje. Op Extra TV vertelt ze waarom de versie wat zal verschillen van het origineel.

Foute prins. — © Disney

‘Als ik vroeger een blote vrouw zag passeren of een mooie wagen, dan keek ik altijd naar de wagen’

Erotiek is voor sommigen een nieuw inzicht krijgen, voor schlagerzanger Christoff is het een auto. In Primo haalt hij herinneringen op aan de tijd dat de straten nog volliepen met blote vrouwen.

‘In België is een dure auto beter voor je boekhouding. Ik heb daarom een BMW die meer dan 80.000 euro heeft gekost’

Wat de fiscus van blote vrouwen vindt, is niet bekend. Maar de belastingen stimuleren wel het kopen van mooie auto’s. In Het Laatste Nieuws vertelt schoonheidsspecialiste Naomi De Vries hoe ze zeer tegen haar zin een dure SUV kocht. ‘Puur om fiscale redenen’ telde ze 80.000 euro neer voor de wagen terwijl ze liever een kleine Fiat had gekocht.

‘Ook vrouwen plassen in de douche. Maar niet op elkaar’

Yellow Tigers Anna Koulberg, Britt Herbots en Silke Van Avermaet delen in Het Nieuwsblad details over het wel en wee bij de nationale volleybalploeg. (Dit is wat deze rubriek voor heeft op Knokke off van Luk Wyns. Naast seks en geweld durven wij het ook over pipi en kaka te hebben.)

‘Het probleem van wildkakken is alom tegenwoordig in de stad’

(Zo. Daarmee hebben we dit onderwerp ook behandeld.) Antwerps districtsschepen Tom Van den Borne ergert zich in Knack aan de uitspraken dat de Stadskiosk op de Groenplaats te lijden heeft van mensen uit de marge van de maatschappij ‘Compleet foute framing’, want iederéén maakt zich daar schuldig aan volgens Van den Borne: ‘bezoekers, kinderen, studenten en zelfs stadsmedewerkers’.

‘Ik ga een elektrische bakfiets kopen, de kleine moet naar de crèche.’

En plots belanden we bij Herman Brusselmans. Al wordt hij, getuige deze uitspraak in De Morgen, steeds oninteressanter voor de streetcredibility deze rubriek.

‘Had ik toen gezegd: “Vincent, ik wil dat ge uw ontslag indient”, dan had ik zijn ballen afgesneden, om het cru te zeggen.’

Anouk, de echtgenote van minister Vincent Van Quickenborne, legt in Het Laatste Nieuws uit waarom zij haar man, ondanks de doodsbedreigingen, niet wou vragen om te stoppen als minister. Haar beeldspraak is voortreffelijk.

Een minister met ballen. — © belga

‘De federale politie is als een kooitje waarin het rad nog draait, terwijl de hamster al overleden is’

Vakbondsman Joery Dehaes (ACV) ergert zich aan de onderfinanciering van de politie in De Standaard. Hij bewijst tegelijkertijd dat beeldspraak gebruiken vaak moeilijker is dan u denkt. Want wat is de federale politie nu? Een kooitje? Een zinloos draaiend rad? Een dooie hamster? Of alle drie tegelijkertijd?

‘Ryanair is geen echte luchtvaartmaatschappij. Mocht het geld kunnen verdienen met de verkoop van aardappelen, dan zou het dat doen’

Beeldspraak gebruiken hoort bij de opleiding tot vakbondsafgevaardigden. Toch als ze in De Standaard geciteerd willen worden. Hier hebben we Philip Boyriven van Ryanair.

‘Een konijn met een gebroken poot belandde vroeger in de kookpot, bij wijze van spreken. Nu niet meer’

Dierenartsen verzuipen in het werk nu hun baasjes de dieren voor eender wat laten behandelen, zegt dierenarts Rudi Hendrikx in Het Belang van Limburg. Welke huisdieren volgens hem ook nog in de kookpot horen, vertelt hij er niet bij. Bij wijze van spreken.

‘Die winnaarsmentaliteit ... daar word je toch zo moe van. Het voetbal is altijd maar winnen, winnen, winnen. Maar het is veel meer dan dat’

Jan Mulder bewijst in Humo dat hij nog steeds bij Anderlecht past. Zo. We hebben seks gehad, we hebben wat vuile woorden gehad en nu hebben we ook voetbal gehad. Het is goed geweest voor deze week.