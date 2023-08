Britse verpleegster schuldig aan moord op zeven pasgeboren baby’s

In het Verenigd Koninkrijk is de Britse verpleegster schuldig bevonden aan de moord op zeven baby’s en de poging tot moord op nog zes andere baby’s. De 33-jarige Lucy Letby doodde de baby’s door ze met lucht of insuline te injecteren op de neonatale afdeling van het ziekenhuis waar ze werkte.

De zeven moorden vonden plaats in het Countess of Chester Hospital (in het Engelse Chester, vlak bij Wales) tussen juni 2015 en juni 2016. Naast de zevenvoudige moord is verpleegster Letby, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, ook schuldig bevonden aan poging tot moord op zes andere baby’s. Over nog eens zes andere pogingen tot moord (op vier verschillende baby’s) kon de jury geen uitspraak doen, aan twee moordpogingen werd Letby niet schuldig bevonden. Mogelijk volgt er nog een nieuwe rechtszaak die opheldering moet brengen rond de zes onbesliste pogingen.

De zaak kwam aan het licht nadat een aanzienlijke stijging werd vastgesteld van het aantal baby’s dat onverwacht stierf op de prematurenafdeling van een ziekenhuis in Chester in 2015 en 2016. Letby was altijd aanwezig op het moment van de sterfgevallen, waardoor er argwaan ontstond.

Na een administratieve en gerechtelijke wirwar werd de vrouw uiteindelijk in juli 2018 gearresteerd. In haar woning trof de politie post-its aan met daarop de boodschap: ‘Ik verdien het niet om te leven. Ik heb ze expres vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen’ en ‘Ik ben een verschrikkelijk slecht mens’. Volgens openbaar aanklager Nick Johnson een letterlijke bekentenis.

Sporen uitwissen

De beklaagde gebruikte volgens het openbaar ministerie verschillende manieren om de baby’s schade toe te brengen, waaronder het injecteren van lucht in de bloedbaan of in de maag, overvoeding met melk, fysieke mishandeling en vergiftiging met insuline. De verpleegster gebruikte nadien vervalste medische aantekeningen om haar sporen uit te wissen en probeerde collega’s te overtuigen dat het om ‘pech’ ging. Ze beweerde ook dat de kinderen stierven door een gebrek aan hygiëne in het ziekenhuis en een personeelstekort.

De rechtszaak, die het Britse publiek met afschuw vervulde, nam in totaal meer dan tien maanden in beslag. Op de strafmaat is het nog wachten, maar vermoedelijk krijgt de vrouw levenslang.