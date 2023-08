Ethel Cain zong op Pukkelpop teksten om te tatoeëren

Hayden Anhedönia was naar Pukkelpop gekomen met een verhaal onder de arm. Het ging over Ethel Cain – het personage waarnaar ze haar band vernoemde – en hoe die verteerd werd door liefde, en door een kannibaal.

De conceptplaat waarop Ethel Cain dat verhaal vertelde heet Preacher’s daughter. Die bracht ze in de Club-tent nagenoeg in volgorde. Dat betekent dat doorbraaksong ‘American teenager’, een Springsteen-achtig portret van het Amerikaanse Zuiden waar ze opgroeide, al vroeg in de set zat.

Nadien koos ze vaker voor duisternis: in ‘Family tree’ ruilde ze haar mooie, hoog overslaande stem voor een dieper register. Het droeg bij aan de broeierige sfeer in de warme tent. ‘Gibson girl’ liet die sluimerende dreiging openbarsten: Cain eindigt op het album namelijk in de maag van een kannibaal waarop ze verliefd werd.

Het is een behoorlijk specifieke situatieschets, net als Anhedönia’s eigen achtergrond als queer en transvrouw uit een religieuze gemeenschap in Florida. Maar de gevoelens die dat evoceert, zijn dat niet: Ethel Cain zingt over vervreemding van je omgeving en de desillusie met de kansen die je krijgt in het leven.

Dat het resoneerde bij het publiek, was duidelijk. Sommige artiesten richten de microfoon om de haverklap naar het publiek. Anhedönia deed het enkel bij de zinnen waarvan ze wist dat haar publiek ze evengoed op hun huid zou laten inkten. ‘It hurts to miss you, but it’s worse to know/ that I’m the reason you won’t come home’, liet ze de voorste rijen zingen. ‘God loves you, but not enough to save you’ klonk het ook luid aan het eind: uiteindelijk ben je op jezelf aangewezen. Bij het buitengaan zagen we al mensen tattooshops googelen.