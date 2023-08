Internationale schaakbond bant trans vrouwen van vrouwencompetitie

Alexandra Kosteniuk (l.) en Koneru Humpy (r.) tijdens een tornooi in Berlijn, in mei dit jaar. — © getty

Een schaakster die ‘veranderde van mannelijk naar vrouwelijk’, heeft ‘geen recht om deel te nemen aan de officiële evenementen voor vrouwen’. Dat staat te lezen in het nieuwe reglementvan Fide, de internationale schaakbond, dat vanaf maandag van kracht gaat tot een ‘verdere analyse’ voorhanden is.

Nog een opvallend deel van het reglement: als een schaakster man wordt, verliest die de daarvoor verworven titels. Maar omgekeerd niet: een trans vrouw behoudt dus de titels die ze voor de transitie, als man, had verworven.

De ethische code van de internationale schaakfederatie stelt nochtans geen discriminatie te tolereren op basis van ‘ras, gender, etniciteit, kleur, cultuur, religie, politieke overtuiging, burgerlijke staat, geaardheid of enige oneerlijke of andere irrelevante factor. Behalve zoals toegestaan door de wet.’

Trans vrouwen kunnen wel deelnemen aan de open sectie van de schaaktoernooien, waarin mannen en vrouwen voor de titel spelen. De meeste toernooien zijn open, behalve sommige, zoals het WK voor vrouwen.

‘De nieuwe regel, die er kwam op vraag van enkele Fide-leden, lijkt een vrij logische beslissing’, zegt Geert Bailleul, de voorzitter van de Koninklijke Belgische schaakbond (KBSB). Die behoort tot Fide en neemt allicht het nieuwe reglement integraal over, al is het niet bepaald relevant in België: sinds dit jaar worden hier alleen nog gemengde schaaktoernooien georganiseerd. Op 28 augustus vergadert de bond over de nieuwe regels.

Verplicht meten aan mannen

‘Er staat momenteel geen enkele vrouw in de top 100 van sterkste schakers ter wereld’, stelt Bailleul. ‘De wereldkampioene van de vrouwen staat rond de 150ste plaats. Als een man op de 20ste plaats staat en zich omvormt tot vrouw, zou die bijna met de vingers in de neus een WK voor vrouwen winnen.’

Waarom mannen het beter doen, is volgens Bailleul onduidelijk. ‘Ik vermoed dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn om te werken naar de absolute top’, zegt de KBSB-voorzitter. ‘Misschien heeft het met de competitiedrang te maken – het niveau ligt wat lager bij de vrouwencompetitie, waardoor er wellicht minder motivatie is om te studeren en te oefenen. Net daarom organiseert België gemengde toernooien zonder apart klassement voor vrouwen. Meer en meer organisatoren en schakers zijn ervan overtuigd dat vrouwen sterker schaken als ze zich verplicht moeten meten met mannen.’

Een kleiner brein

Met de nieuwe regel sluit het schaken zich als denksport aan bij fysieke sporten. Die worstelden de afgelopen jaren weleens met beleidskeuzes rond trans atleten. Zo besliste de internationale wielerunie vorige maand dat trans vrouwen die na hun mannelijke puberteit in transitie gingen, niet meer mogen deelnemen aan de vrouwencompetitie. Ook bij atletiek en zwemmen werden de regels voor trans sporters aangescherpt.

‘Schaken heeft geen fysieke voordelen, tenzij je gelooft dat mannen inherent beter kunnen spelen dan vrouwen’, schreef het Britse parlementslid Angela Eagle op X (het voormalige Twitter). ‘Tijdens mijn schaakcarrière werd me voortdurend verteld dat vrouwen een kleiner brein hebben dan mannen. Ze zouden domweg niet moeten schaken. Deze ban is belachelijk en vernederend.’

Ook activist Matt Bernstein reageerde ontstemd op de nieuwe regel. ‘Ik daag je uit dit te verklaren zonder te impliceren dat vrouwen intellectueel inferieur zijn aan mannen’, aldus Bernstein op Instagram. ‘De enige mogelijke logica hier is dat ze denken dat trans vrouwen eigenlijk mannen zijn, en dat mannen biologisch slimmer zijn dan vrouwen. Het is onverhuld seksisme. Dat is het ding met transfobie: je schraapt eens aan het oppervlak, en misogynie zit altijd vlak daaronder.’