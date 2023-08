De Internationale Wielerfederatie UCI heeft via een communiqué de tweejarige straf van veldrijder Toon Aerts bevestigd. Aerts kon volgens het tribunaal onvoldoende aantonen hoe het verboden product Letrozolin zijn lichaam terecht is gekomen. Daardoor komt Aerts niet in aanmerking voor een strafvermindering. De renner heeft één maand de tijd om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.