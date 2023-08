Bluai bouwt op Pukkelpop conditie op met nieuwe nummers

Bluai Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Deze show was vooral een kennismaking met nieuwe muziek van de band, van een binnenkort te verschijnen debuutplaat. Die plaat is een groepsgebeuren, in tegenstelling tot de voornamelijk door frontvrouw Catherine Smet geschreven debuut-ep Junkyard. Dat was zichtbaar op het podium, waar elk groepslid zich enthousiast liet gelden. De dames hadden ook een gitarist slash violist bij, maar diens meerwaarde was minder goed hoorbaar.

Na een voorzichtige start gorde Smet haar gitaar om en kwam er wat meer beweging in de show. Eerst nog voorzichtig springend, maar naar het einde toe steeds uitbundiger. ‘We moeten nog wat conditie opbouwen’, merkte ze buiten adem op.

De vele nieuwe nummers klonken al wat potiger dan hitje ‘Dime store’. Het was ook opvallend om te zien hoe Smet zich steeds comfortabeler voelt in haar rol als zangeres, ook wanneer ze solo speelt of wat later in de set haar gitaar aan de kant laat staan.

Ze is goed op weg om de Phoebe Bridgers van het Waasland te worden, met de rest van Bluai als haar eigen Boygenius. Maar voor het zover is: nog wat conditie kweken en een paar nummers schrijven die hun huidige indierock overstijgen.