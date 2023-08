Royel Otis speelde op Pukkelpop de show die ons twaalf jaar geleden ontnomen werd

In 2011 zagen we hoe de jeugdige onbezonnenheid van Smith Westerns, en bij uitbreiding heel Pukkelpop, weggeblazen werd door windsnelheden tot 170 kilometer per uur. Wat een uur aan onbezorgde gitaarpop hoorde te zijn, werd een nachtmerrie in een ingestorte tent. Waarom we dat trauma oprakelen? Omdat Royel Otis zonet de set speelde die ons twaalf jaar geleden brutaal ontnomen werd.

Royel Otis Gezien op 18/8 op Pukkelpop

De jonge Australische band heeft zijn Pukkelpop-ticket te danken aan doorbraakhit ‘Oysters in my pocket’, een onweerstaanbare oorwurm die de dreampop van Wild Nothing vermengt met de levenslust van Wallows. Over de rest van hun oeuvre waren we vooraf een stuk minder enthousiast: bloedeloze gitaarpop die vooral het mooie weer maakt in anonieme afspeellijsten op Spotify.

Welaan, Royel Maddell en Otis Pavlovic - zo weet u ook waar die bandnaam vandaan komt - gaven ons lik op stuk. Als licht en donker verschenen ze op het podium: de ene in een witte Sonic Youth-T-shirt en geblondeerde lokken voor de ogen, de andere in het zwart. Live werd het duo versterkt door een drummer en een toetsenist. De wall of sound die ze samen wisten op te trekken bleek meststof voor nummers als ‘Razor teeth’ en ‘Sofa king’. Van muurbloempjes bloeiden ze open tot een fraai boeket.

Vooral die toetsenist bleek een geheim wapen: toen de drummer na een onuitgebracht nummer zijn kickdrum aan gort had gestampt en de band gedwongen werd tot herstellingswerken, hield hij de sfeer erin door de Lift te entertainen met een vleugje jazz-piano. Muzikaal boende hij de nummers op met new wave-synths, zoals in ‘Kool aid’, dat klonk als een broertje van The War on Drugs.

Royel Otis blinkt niet uit in originaliteit. We durven zelfs sterk te betwijfelen of iemand hen over drie jaar nog zal herinneren - hallo, wie kent Smith Westerns nog? -, maar toen ‘Oysters in my pocket’ op het einde weerklonk, gaf iedereen zich over aan het moment. Dat hun teksten weinig meer te bieden hadden dan ‘You’re fucking gorgeous’ en ‘stay up, be silly’, versterkte alleen maar het onbezorgde gevoel waarmee ze de Pukkelpoppers de middagzon in stuurden. Sluimerde er aan het begin van de dag nog ochtendgrijs, dan hing er na Royel Otis geen vuiltje aan de lucht. Houden zo.