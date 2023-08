Elmer op Pukkelpop: een nieuwe ster aan het nederhop-firmament is geboren

Pukkelpop is nog maar net begonnen, maar onze kop eraf als er nog een grappigere diss track dan ‘Je vader’ passeert. ‘Ik neuk je vader zonder condoom’, bekt het brutale refrein. Dat loopt dus niet goed af: ‘Nu heb ik een zoontje vernoemd naar je vader’. ‘M’n leven is veranderd/door dit jonge wezen/en dat alles/omdat ik jou de les wilde lezen’. Oeps.

Elmer Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Maak kennis met Elmer, een nieuwe intrigerende ster aan het nederhop-firmament. Ze komt uit Amsterdam, genoot een opleiding als actrice en parodieert haar omgeving in clevere Nederlandstalige teksten. We vergeven het u als u nu onwillekeurig aan Merol moet denken. Ze delen naast het podium zelfs dezelfde voornaam: Merel.

Wat Merol doet met catchy synthpop, doet Elmer al rappend. In setopener ‘Druk’ kruipt ze in de huid van een vent die zijn gevoelens wegstopt in een ‘druk, druk’ leven: ‘Mijn identiteit is druk zijn/anders weet ik niet wie ik ben.’ Gekleed in een burgerlijk bruingrijs pak en met een plaksnor zette Elmer de man in zijn hemd. En dat is nog maar een fractie van het theater dat we hier te zien kregen. Op het podium kreeg de Amsterdamse het aan de stok met haar dj-hond Skipper, een soort Samson met vuile manieren, en danste ze onder een waslijn met witte onderbroeken. Noem het gerust een rapcabaret.

Gelukkig had Elmer behalve een overschot aan podiumprésence ook een stel degelijke songs meegenomen. Die zaten vooral in de staart van de set - de eerste helft bleef wat steken in poppenkast, snelle raps en halfbakken ideeën. ‘Fantastisch’ kon daarentegen profiteren van een pakkend refrein en ‘Ik weiger’ van een pompende beat en een eigengereide boodschap. ‘Politiek statement’ haalde dan weer op geniale wijze de linkse, hogeropgeleide grachtengordel door het slijk: ‘Ik leef voor statements en lezingen’, klaagt Elmer hun luie activisme aan, eraan toevoegend dat ze zelf even schuldig is. Vrank, grappig en altijd zelfbewust: u bent nog niet van de millennials verlost.