Oostenrijkse oud-kanselier Kurz formeel beschuldigd van afleggen valse verklaringen

Voormalig bondskanselier Sebastian Kurz (36) is door het openbaar ministerie in Oostenrijk formeel in beschuldiging gesteld voor het afleggen van valse verklaringen in een parlementaire onderzoekscommissie. Als hij veroordeeld wordt, kijkt Kurz mogelijk aan tegen een celstraf van drie jaar. Zijn proces gaat in oktober van start.

De parlementaire onderzoekscommissie onderzocht mogelijke corruptie bij de overheid en ondervroeg daarover Kurz. Die had een goede band met Thomas Schmid toen die laatste werd aangesteld als hoofd van ÖBAG - een overheidsholding die de nationale fondsen beheert.

Kurz had in juni 2020 verklaringen afgelegd over die aanstelling. Dat Thomas Schmid als topman gekozen zou worden, wist hij naar eigen zeggen op voorhand, maar bij de keuze en benoeming zelf was hij niet betrokken, verklaarde Kurz.

‘Nu heb je alles wat je wil’

Maar het openbaar ministerie gaat ervan uit dat Kurz wel degelijk een aandeel in de aanstelling had. Zo lijken hij en Schmid al zeker sinds midden 2017 regelmatig over ÖBAG van gedachten gewisseld te hebben. Tekstberichten die de twee daarover naar elkaar stuurden, lekten in 2021 in de pers uit. ‘Nu heb je alles wat je wil, schreef Kurz in een met emoji’s overladen bericht. ‘Ik ben zo blij. Ik hou van mijn kanselier’, antwoordde Schmid daarop.

Kurz heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Dat deed hij ook vrijdag weer. Nog voor de Oostenrijkse justitie de beschuldiging ten laste van de oud-kanselier bekendmaakte, deed hij die af als valse aantijgingen. ‘We kijken ernaar uit dat de waarheid eindelijk aan het licht komt en dat de beschuldigingen voor de rechtbank ontkracht worden’, schreef hij op X, het voormalige Twitter.

De voormalige leider van de centrumrechtse ÖVP en ‘wonderboy van de Oostenrijkse politiek’ moest in 2021 opstappen na beschuldigingen in een andere zaak rond politieke fraude. De directe entourage van Kurz zou valse opiniepeilingen hebben besteld bij een bevriende krant en die hebben betaald met belastinggeld. Het onderzoek naar die zaak is nog aan de gang. Kurz is nu ondernemer en lobbyist.

Ibiza-affaire

Het lopende onderzoek past in een breder corruptieschandaal, de zogenaamde Ibiza-affaire. In een stiekem opgenomen filmpje op het eiland besprak de toenmalige FPÖ-leider Heinz-Christian Strache illegale partijfinancieringen en leek hij vatbaar voor corruptie. De coalitie tussen ÖVP en FPÖ viel uit elkaar vanwege de affaire.

Bij de zoektocht naar bewijzen van vriendjespolitiek en corruptie tijdens de regering-Kurz speelde de mobiele telefoon van Schmid een centrale rol. Meer dan 300.000 chats - door het parket vaak als belastend beschouwd - vormden een schatkamer voor de rechercheurs.

Schmid bood zichzelf herhaaldelijk aan als kroongetuige in de affaire en beschuldigde Kurz, met wie hij een hechte band had.