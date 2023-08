The Hickey Underworld is op Pukkelpop de heropleving die de Club slechts doet smeulen

Bijna twintig jaar na winst in de Humo’s Rock Rally en een eerste passage op Pukkelpop, landde The Hickey Underworld weer op Pukkelpop. De zuigzoenen bleven deze keer boven de gordel.

The Hickey Underworld Gezien op 17/8 op Pukkelpop

Gitarist Jonas Govaerts kampte lang met gehoorproblemen en focuste zich vooral op film. Tim Vanhamel viel even in en er waren zijprojecten in de vorm van Arabnormal en bijdragen aan King Dick en Borkokov Borokov. Maar de zuigzoenen van de Antwerpse band vervaagden doorheen de jaren.

Tot dit jaar. Er kwam een reünie, en de band speelde reeds enkele festivalshows. De grote rentree bleef op Pukkelpop echter uit. Was het omdat het publiek in andere tenten z’n heil haalde, of doordat de zang van Younes Faltakh z’n kracht was verloren? Na een half uur werd duidelijk dat de band het een-tweetje ‘Future words’ / ‘Blond fire’ nodig had om deze herrijzenis effectief vonken te laten geven. En dat terwijl die undergroundklassieker van een debuutplaat zo’n prominente plek kreeg in de setlist.

Zeker: ‘Flamencorpse’, ‘VRMNSMR en comebacksingle ‘Living on big foot’ overweldigden het opgedaagde publiek. Maar het gevraagde ‘loskomen’ door Faltakh? Dat bleek moeizaam. Na de set kregen we nog het onuitgebrachte ‘Open your eyes’ op tape, met beelden die we als nineties kid vaag konden thuisbrengen uit Merlina. Geen idee wat Paul Ricour en Lea Couzin al onder ogen hadden gekregen om spontaan te ontbranden, maar wij bleven niet bijster brandbaar bij het vuur dat The Hickey Underworld ontketende.

‘Wordt vervolgd’ sloot de bijhorende videoclip af. Maar voor wie?