Roularta nipt in het rood door fors gestegen kosten

Uitgever Roularta, bekend van titels als Flair, Libelle en Trends, duikt in de eerste jaarhelft licht in het rood.

Uitgever Roularta verteert de combinatie van sterk gestegen kosten en een slappe reclamemarkt slecht. In de eerste jaarhelft is er sprake van een verlies van 0,8 miljoen euro, tegenover een winst van 7,2 miljoen over dezelfde periode een jaar eerder.

Roularta zag de omzet met 10 miljoen dalen. De uitgever spreekt van moeilijke omstandigheden, met hogere papier-, energie- en personeelskosten en een sputterende advertentie- en lezersmarkt.

Roularta is vooral bekend van een aantal vrouwenmagazines en infomagazines zoals Knack en Trends. Het bezit ook de helft van de aandelen Mediafin, dat kranten als De Tijd en L’Echo omvat. Ook die titels ontsnapten niet aan het moeilijke marktklimaat. Mediafin incasseerde een daling van zijn brutobedrijfswinst met 10,1 procent en zag de nettowinst met bijna 20 procent dalen tot 3,5 miljoen.

Roularta zegt dat het ook in de tweede jaarhelft aanhoudende druk op de reclame-inkomsten verwacht. Adverteerders hebben zelf te maken met budgetbeperkingen en hogere kosten. De reclamemarkt blijft onzeker, waardoor veel adverteerders pas op het laatste moment beslissen bepaalde uitgaven wel of niet te doen. Roularta laat zich ook voorzichtig uit over de abonnementsinkomsten. In de eerste jaarhelft daalden die op vergelijkbare basis met 4,9 procent.