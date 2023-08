Dertig doden na bendegeweld in Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince

De voorlopige balans komt er via de mensenrechtenorganisatie Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH). ‘Ze is gebaseerd op getuigenissen van ouders en familieleden van slachtoffers’, zegt directeur Pierre Espérance.

Het geweld in Port-au-Prince deed de voorbije dagen al duizenden mensen op de vlucht slaan. Vooral de wijk Carrefour-Feuilles is zwaar getroffen. Die is van strategisch belang voor de verschillende bendes in de stad, die een groot deel van Haïti controleren.

De bende achter de huidige aanvallen, Gran Ravine, wordt geleid door Renel Destina, die ook als Ti Lapli door het leven gaat. Zijn aanhangers hebben tal van woningen geplunderd en in brand gestoken. Verschillende dodelijke slachtoffers zijn met automatische wapens om het leven gebracht. Volgens een getuige werden ook woningen met molotovcocktails aangevallen.

Chaos

De Civiele Bescherming op Haïti schat dat deze week alleen al meer dan 5.000 mensen op de vlucht sloegen voor het geweld. Sommigen vonden onderdak in schoolgebouwen en sportcentra, maar anderen moeten hun nachten noodgedwongen op straat doorbrengen, met of zonder tent om te schuilen. De overheid maakte donderdag bekend dat ze begonnen is met het uitdelen van warme maaltijden en drinkbaar water.

Haïti verkeert al jaren in een diepe economische, politieke en veiligheidscrisis, die de voedingsbodem voor de opmars van tal van bendes vormt. Die bendes controleren ongeveer 80 procent van Port-au-Prince.

Bendeleider Destina wordt overigens gezocht door de Amerikaanse FBI omdat hij in 2021 betrokken zou zijn geweest bij de ontvoering en gijzeling van een staatsburger van de VS, in ruil voor losgeld. Hij wordt als gewapend en gevaarlijk omschreven op de ‘most wanted’-website van de politiedienst.