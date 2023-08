Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt faillissement aan in de VS

Een appartementencomplex van Evergrande in Huaian, China. — © AFP

De zwaar in de schulden stekende Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft bij een rechtbank in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Evergrande hoopt zo zijn Amerikaanse activa te beschermen, terwijl er aan een schuldsaneringsakkoord wordt gewerkt.

De Amerikaanse faillissementsprocedure waarop Evergrande een beroep doet, staat bekend als ‘Chapter 15’. Die procedure is bedoeld om mechanismen te bieden voor het beheer van insolventiezaken waarbij meer dan één land betrokken is, zoals bij Evergrande. Ook Tianji Holdings, een dochteronderneming van Evergrande, heeft donderdag een beroep op Chapter 15 gedaan.

Het privéconglomeraat Evergrande, dat een schuld van meer dan 275 miljard euro met zich meetorst, raakte in 2021 in de problemen toen de Chinese autoriteiten de controle op de vastgoedsector verscherpte.

Evergrande werd al snel het symbool van de crisis in de private vastgoedsector in China, die nog steeds in grote moeilijkheden zit. Bouwbedrijven kunnen hun projecten niet afronden en worden geconfronteerd met talloze rechtszaken. Eigenaren weigeren hun lening terug te betalen.

100 miljard euro verlies

Gedurende meerdere maanden heeft de groep gewerkt aan een schuldsaneringsplan, en eerder dit jaar al een voorstel in die richting gedaan. Daarbij zouden schulden kunnen omgezet worden in obligaties. Volgens de recentste gerechtelijke documenten vinden de lopende procedures rond herstructurering plaats in Hongkong.

In juli kondigde de Evergrande Groep een nettoverlies aan van meer dan 113 miljard dollar (100 miljard euro) voor de jaren 2021 en 2022.

Peking heeft onlangs maatregelen onthuld om de cruciale vastgoedsector nieuw leven in te blazen, waaronder kredietondersteuning en vereenvoudiging van administratieve formaliteiten.