Echtgenoot van Britney Spears vraagt scheiding aan

Spears leerde Asghari, een Iraans-Amerikaanse acteur, fotomodel en fitnesstrainer, kennen in 2016. De twee stapten vorig jaar in juni in het huwelijksbootje, nadat Britney Spears werd vrijgesteld van het voogdijschap van haar vader. Tijdens die juridische strijd vertelde Spears dat ze opnieuw een gezin wou starten zonder restricties.

Het voogdijschap was in 2008 ingesteld naar aanleiding van psychologische problemen bij de zangeres.

Asghari heeft inmiddels echtscheidingspapieren ingediend in een rechtbank in Los Angeles, waarin sprake is van ‘onoverbrugbare meningsverschillen’, en waarin Asghari vraagt dat Spears alimentatie en zijn advocatenkosten betaalt.

‘Na 6 jaar van liefde en toewijding aan elkaar hebben mijn vrouw en ik beslist om onze reis samen te beëindigen’, schrijft Asghari op sociale media. ‘We zullen de liefde en het respect dat we voor elkaar hebben behouden, en ik wens haar het beste. Shit happens.’

Britney Spears was eerder al twee keer getrouwd. Met een van haar exen, Kevin Federline, kreeg ze twee zonen, Sean en Jayden. Een maand voor haar huwelijk met Asghari maakte Spears bekend dat ze een miskraam had gehad.

In de herfst publiceert de zangeres haar autobiografie.