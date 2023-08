55 mensen met beperking geëvacueerd na brand in zorginstelling: alle bewoners en vier politiemensen afgevoerd naar ziekenhuizen

Brandweer Westhoek kreeg vrijdagochtend rond 3.15 uur melding van een uitslaande brand in een zorginstelling voor mensen met een beperking van De Lovie vzw langs de Oostlaan in Poperinge. Door de hevige rookontwikkeling werden 55 bewoners geëvacueerd naar een nabijgelegen rusthuis. Het medisch interventieplan werd afgekondigd om de evacuatie te coördineren. Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek, was de brand tegen vijf uur onder controle. Niet veel later was de evacuatie afgerond.

Alle 55 bewoners werden preventief ter controle afgevoerd naar verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen in Ieper, Rumbeke en Kortrijk, omdat een aantal van hen door de rook moest passeren tijdens de evacuatie.

Er is geen sprake van zwaar gewonden. Dat bevestigt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Ook vier politie-inspecteurs werden met lichte rookintoxicatie overgebracht naar de ziekenhuizen. Het gebouw wordt geventileerd. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht.

