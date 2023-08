Zonnig maar kans op onweer

Vrijdag begint met ochtendgrijs, behalve in het zuidoosten van het land. Vervolgens wordt het vrij zonnig met hoge wolkensluiers of soms enkele middelhoge wolken. Er is lokaal kans op onweer. De maxima schommelen tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 of zelfs 30 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.