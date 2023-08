Genderstrand

Israël opent in juni en augustus driemaal per week enkele ‘naar-geslacht-gescheiden-stranden’ voor vrouwen van de ultraorthodoxe joodse gemeenschap. Mannen mogen er niet komen op dinsdag, donderdag en zondag. Zo kunnen vrouwen en kinderen geheel volgens de regels van hun religieuze overtuiging baden. De stranden worden dan afgebakend met witte doeken of zelfs permanente omheiningen. Voorafgaand aan deze gendergescheiden strandmomenten controleert een groep rabbijnen of de zones voldoende koosjer zijn.

Het werk van fotografe Ofir Berman geeft een inkijk in hoe de vrouwen van deze gesloten gemeenschap hun vrijetijdscultuur in de openbare ruimte handhaven. Tegelijk markeren de beelden een ijkpunt in de evolutie van het open strand naar een door strenge regels gecontroleerde ­omheinde ruimte. En dat terwijl ultraorthodoxe vrouwen net de behoefte voelen om hun huis te verlaten zonder mannelijk toezicht. (gt)

© Ofir Berman

© Ofir Berman

© Ofir Berman

© Ofir Berman

© Ofir Berman