Genk roept nieuwe Europese tragedie over zichzelf af

Racing Genk ligt uit de Europa League na een nieuwe Europese rampavond. Joseph Paintsil liet zijn ploeg in de steek met een domme rode kaart, in de slotfase ging Genk ten onder tegen Olympiakos.

Nee, Genk was niet slechter dan Olympiakos. Het was zelfs veel beter, net zoals het twee weken geleden ook beter was dan Servette Genève, de tegenstander in de tweede voorronde van de Champions League. Maar dit Racing Genk slaagt er simpelweg niet in zijn kansen af te maken. Wanneer de gevaarlijkste man tegen een pijnlijke rode kaart aanloopt, is de malaise totaal.

Nadat ze afwachtend achteruit hadden geleund in het eerste kwartier van de eerste helft, waren de Genkse fans naar het puntje van hun stoel gegleden. Hun ploeg was na een lankmoedige eerste helft, waarin geen van beide teams op doel had geschoten, toch op voorsprong gekomen. Joseph Paintsil had tot twee keer toe mogen aanleggen vanop de strafschopstip. De Griekse doelman Alexandros Paschalakis stopte zijn eerste poging, maar de videoscheidsrechter had gezien dat een speler van Olympiakos te snel in de grote rechthoek was gerend. Bij zijn tweede poging ging de bal hoog in de winkelhaak en had Genk de achterstand uit de heenmatch in Piraeus ongedaan gemaakt.

Wat restte was de voorsprong te verdubbelen in de tweede helft, of in eventuele verlengingen. Genk speelde meer dan in het teleurstellende tweeluik tegen Servette Genève op controle en dreigde alleen via een sporadisch afstandsschot van zijn Marokkaanse virtuoos Bilal El Khannous. Tot na een uur ­Daniel Muñoz en Joseph Paintsil plots een versnelling hoger schakelden over de rechterhelft. Het lukte Genk dan toch – een snedige aanval plaatsen die de tegenstand naar adem liet happen. Alleen bleek de diepste aanvaller Yira Sor niet bij machte de bal onder controle te krijgen om de aanval af te ronden. Vuurkracht in de zestien blijft het grootste euvel van dit Genk.

Cynisme en opportunisme

Toch was er één speler waar de Griekse verdedigers voortdurend op hun hoede voor waren. Paintsil had voor rust al de penalty afgedwongen die hij zelf had omgezet. En ook in de tweede helft was hij de gevaarlijkste Genkse aanvaller. De 33-jarige Quini, een van de Spaanse veteranen in het elftal van Olympiakos, had alle moeite de Nigeriaan af te stoppen. Het was dan ook onbegrijpelijk dat net op het moment dat Genk een versnelling hoger schakelde, de flankspeler zijn ploeg in de steek liet door na te trappen. De Duitse ref Tobias Stieler gaf Quini de gele kaart en Paintsil de rode. Een hard, maar correct verdict. Met tien tegen elf moest Genk nog minstens dertig minuten standhouden, en – liefst nog – de score uitdiepen.

Het standhouden lukte, tenminste tot de reguliere speeltijd voorbij was. Olympiakos ging steeds agressiever spelen en pakte de ene na de andere gele kaart. Ook de Grieken eindigden de wedstrijd met tien. In de slotfase hield Maarten Vandevoordt de ‘Genkies’ recht met een redding op de doorgebroken invaller Pep Biel, nog zo’n Spaanse gelukszoeker in het team van de Spaanse trainer Diego Martínez. Maar een andere invaller, Sotirios Alexandropoulos, buitte balverlies van middenvelder Patrick Hrosovsky op de meest genadeloze manier uit. Met een lage, droge knal liet hij Maarten Vandevoordt geen kans.

In het goedgevulde Griekse uitvak barstte een feestje los. Er was werkelijk weinig geweest waaraan ze zich tijdens de twee wedstrijden van hun ploeg tegen Genk konden optrekken, maar dankzij een combinatie van cynisme en opportunisme staat hun ploeg in de laatste voorronde van de Europa League.

Racing Genk daarentegen mag het vanaf nu in de Conference League gaan proberen. Het is een merkwaardige keuze van de Europese voetbalbond Uefa om ploegen die buizen in de Champions League nog twee herkansingen te geven. Als het in de Europa League niet lukt, is er nog de Conference League. Loopt het ook daar mis, is Genk voorgoed uit zijn Europese lijden verlost.