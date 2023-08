Gepekelde venkel-komkommersalade met kruisbessen en meloen

Fruit en groenten samen in een salade? Ja, dat kan! Deze schaal is er een mooi bewijs van. Komkommer, venkel en meloen, opgefrist met zure kruisbessen en groene kruiden. Ga ik deze zomer zeker zelf nog een keertje maken, om er dan garnalen op de barbecue bij te serveren.

Voor 4 personen

als bijgerecht

● 1 komkommer

● 1 grote venkel

● 1/2 honingmeloen

● 150 g kruisbessen

● 1 rode ui

● 3 el wittewijnazijn

● 2 el olijfolie

● Enkele takjes verse dragon

● Enkele takjes verse munt

● Zwarte peper en zout

Bereiding

1. Snijd de komkommer overlangs door, haal er met een lepel de zaadjes uit en snijd in schijfjes van 1 cm breed. Doe in een kom en pekel 30 minuten in 2 eetlepels azijn en een flinke snuf peper en zout.

2. Snijd de rode ui doormidden en daarna in fijne halve ringen. Meng onder de gepekelde komkommer.

3. Snijd de venkel overlangs in flinterdunne plakjes (wie een mandoline heeft: dit is het moment om ze te gebruiken) en meng onder de rest van de groenten. Laat nog een 5-tal minuten marineren, terwijl je de meloen ontdoet van zaadjes en in plakjes snijdt.

4. Meng de kruisbessen en de gescheurde blaadjes van de kruiden onder de gemarineerde groenten, samen met de laatste eetlepel azijn, de olijfolie en een flinke snuf peper en zout. Leg de salade op een schaal en verdeel er de meloen tussen.