Club Brugge simpel naar laatste voorronde Conference League

In de match zat wat leven, en dat was te danken aan de instelling van Club. Het was niet zoals in Aarhus, waar Club Brugge te passief was. Het hielp dat coach Ronny Deila bijna uitsluitend jongens opstelde die zich wilden bewijzen. Dan maakt het niet uit dat het tegen een ploeg vol amateurs in een desolaat kader was.

Dedryck Boyata was scherp. In de duels hadden de lokale spitsen geen schijn van een kans, zelfs niet in de sprints, terwijl Boyata nochtans niet de snelste van het pak is. Het was ook uitvoetballend meer dan behoorlijk. Hij reageerde het best bij een rebound en duwde in de openingsfase de 0-1 binnen. Boyata stond er.

Roman Jaremtsjoek liet zich evenmin onbetuigd. Na de pauze trof hij drie keer raak. De 0-3 kwam er met dank aan invaller Onyedika, die in de zestien niet egoïstisch was.

Er kwamen nadien ook een tweede en een derde treffer, twee fases waarbij de Oekraïner de inspanningen niet schuwde. Maar was Jaremtsjoek in IJsland een killer geweest, dan had hij voor de rust ook al een hattrick kunnen scoren. Hij kreeg bij zijn vervanging een applausvervanging en genoot zichtbaar.

Michal Skoras stond ook op het scorebord. Zijn héérlijke volley zoefde mooi binnen (0-2), maar daarnaast was de vleugelaanvaller vrij onzichtbaar.

Akureyri lukte net als op Jan Breydel de eerredder (1-3). Zorgwekkend bij Club was de blessure bij Casper Nielsen. Hij moest naar de kant met pijn aan de heup.

Met vertrouwen tegen Osasuna

Club heeft dit seizoensbegin telkens gedaan wat het moest doen, het ongelukkige puntenverlies thuis tegen KV Mechelen (1-1) buiten beschouwing gelaten. Het wordt nu zaak om die goede lijn door te trekken tegen Osasuna. Dat zal nodig zijn, de Spanjaarden kondigen zich aan als een lastige tegenstander. Deila heeft wel gelijk als hij zegt dat Club vertrouwen mag hebben. Deze kern heeft kwaliteit. (pjc)