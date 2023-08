Psychonaut op Pukkelpop: crowdsurfen verboden, maar over moshen is er niets gezegd

Psychonaut Gezien op 17/8 op Pukkelpop

‘No crowd surfing’, stond er op een klein spandoek naast het podium van de Club. Dat is festivalbeleid op Pukkelpop, maar bij een van de zwaarste bands op de affiche voelde het als een kijvende grootouder die een vermanend vingertje op stak.

Niet dat het publiek van Psychonaut zich daardoor liet afschrikken: over moshen was er tenslotte niets gezegd. Vooral bij afsluiter ‘The fall of consciousness’ lieten de fans zich gelden. Die song maakt al enkele jaren een opmars in De zwaarste lijst van Studio Brussel - Psychonaut staat daar nu op 9, tussen System of a Down en Rammstein.

Bassist Thomas Michiels (die in het verleden nog voor de klas stond als godsdienstleraar) dankte het publiek voor de energie. Die van hem en gitarist Stefan De Graef was er ook niet naast. Michiels zong en De Graef schreeuwde - bij Stake doet Brent Vanneste allebei, maar hier werd het een dialoog.

Dat klopte ook voor de songs. De Graef zong vaak de meest pijnlijke en getormenteerde passages, waarop Michiels repliceerde met bemoedigende boodschappen. ‘Chase your roots with courage/ rely on no one but you’, tierde hij in ‘All your gods have gone’. ‘Know that you are eternal’ en ‘Trust your instinct/Your courage’, klonk het elders. Voorwaar: dat is geen slecht advies om een festivalpubliek de nacht in te sturen.