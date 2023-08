Sinds het begin van deze zomervakantie stierven al 75 belgen in het buitenland. Dat is zo’n 10 procent meer dan vorige zomer. ‘Mensen gaan vaker en actiever op reis.’

Een vrouw van 50 die vorige weekend in elkaar zakte tijdens een wandeling op Tenerife, een man van 28 die datzelfde weekend omkwam tijdens een trektocht, twee kinderen die begin deze maand omkwamen bij een ongeval met een quad … Het lijkt wel of steeds meer Belgen sterven op vakantie in het buitenland. ‘Er is wel degelijk een stijging’, bevestigt Greta Plas, die verantwoordelijk is voor de ­repatriëring bij uitvaartdienst ­Dela. De organisatie repatrieert zo’n 80 procent van alle Belgen die in het buitenland overlijden.

In 2022 lag het aantal overlijdens opnieuw op het niveau van voor corona, maar dat aantal blijft dus stijgen. Plas ziet drie oorzaken: ‘Mensen gaan steeds vaker en op latere leeftijd reizen. Bovendien zijn we een stuk actiever. We liggen minder aan het strand, maar gaan fietsen, wandelen en klimmen. Dat weerspiegelt zich in het aantal sterfgevallen.’

Sinds eind juni overleden 75 Belgen in het buitenland, dat is zo’n 10 procent meer dan vorig jaar. Plas: ‘In absolute cijfers zijn dat er – tot nog toe – zeven meer dan vorig jaar. In 80 procent van de gevallen gaat het om een natuurlijk overlijden, met hartfalen als belangrijkste oorzaak.’

Wat opvalt: de hogere temperaturen spelen steeds vaker een rol. Plas: ‘De meeste sterfgevallen situeren zich in Frankrijk, Spanje en Italië. Daarbij worden de hogere temperaturen vaak onderschat. De mensen doen een fysieke inspanning, maar vergeten dat dat bij een temperatuur van 40 graden anders dan normaal is. Vooral voor mensen die 50 jaar of ouder zijn, loopt dat vaker slecht af.’

Bij de overige 20 procent gaat het om ongevallen. Ook daar valt op dat mensen steeds actiever zijn. ‘We moeten vaker mensen uit Scandinavische landen repatriëren. Dan gaat het vaak over mensen die op wandel-, klim- of fietsvakantie zijn. Enkele jaren geleden was het nog uitzonderlijk dat er een fietser overleed. Vorig jaar was dat aantal verdubbeld tegenover enkele jaren voordien.’ (kb)