Sophie Straat opent Pukkelpop met ‘een uurtje politiek gezeik’

‘De Zangeres Zonder Naam heeft zoveel voor ons gedaan’, waren de woorden waarmee Sophie Straat Pukkelpop 2023 opende. De Nederlandse was gekomen met een missie: ons overtuigen dat het smartlappengenre niet dood is.

Sophie Straat Gezien op 17/8 op Pukkelpop

Dat een 29-jarige artieste kiest voor zo’n schijnbaar aftands genre, is niet zo gek. Straat schrijft al haar liedjes over hete maatschappelijke hangijzers: ‘Geen liefdesliedjes, maar een vol uur politiek gezeik’, zoals ze zelf uitlegde. Als je die boodschappen verpakt in moeilijke genres als postpunk, hyperpop of liquid drum ‘n bass, bereik je er enkel niches mee. Maar de smartlap? Dat is niet voor niets hét brede volksgenre.

Dat het werkt, bleek in het door een lallend orgeltje ondersteund ‘Mannen’. Dat liet de Club-tent ‘Marie Louise’-gewijs armzwaaien bij een song over misogyne opmerkingen. Maar Straat week ook vlot af van het pad: de vrolijke ska van ‘Tweede kamer’, over hoe er meer vrouwen in het parlement moeten, kreeg eveneens de handen op mekaar. En zelfs bij ‘Papa’, een aanklacht tegen klassenjustitie die ze opdroeg aan Sanda Dia, werd er gedanst, ‘omdat Sanda dat niet meer kan’.

Alleen jammer dat Straats stem in de kleine Club-tent zo diep in de geluidsmix zat verstopt. Zonder de culturele knipogen (‘Hey Yvonne’ eindigde in een Drs. P-achtige rijmlitanie), gniffelwaardige grappen en scherpe sneren uit Straats teksten, bleef er enkel de genrepastiche over. Als Straat ook nog de verstaanbaarheid van de Zangeres Zonder Naam weet over te nemen, is de revolutie niet meer te stoppen.