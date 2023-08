I

Mijn zus is met haar eerste lief getrouwd. Ze leerde hem kennen toe ze 16 was, ze is nu 36 – een jaar ­jonger dan ik. Hij is de liefde van haar leven – het soort liefde dat mijn leven nooit meer kennen zal, daar ben ik ­intussen te oud voor en bovendien te bang.

Zelf heb ik een hele schare aan mannen bemind. Ik wou de liefde kennen. Oh, wat wou ik de liefde kennen! Smachtende brieven naar spoken die ik nooit bij daglicht zag. Hunkerende zinsbegoochelingen. Bombastische verklaringen na middernacht. Ik heb nooit ­geleerd wat liefde is. Wel wat het niet is. Dat is toch al iets.

Zo is mijn moeder nooit in Londen geweest. Ze is nooit in Amsterdam ­geweest. Net als Lucy Jordan (*) is ze nooit in Parijs geweest. Op haar 37ste was mijn moeder zwanger van haar vijfde kind. At the age of 37, she realised she’d never ride through Paris. Zo zal het mij niet vergaan, zwoer ik. Ik blijf hier niet. Ik ga op reis.

II

Tussen ondergetekende en de zomer­vakantie heeft het nooit geboterd. ‘Summertime sadness’ (*) de klok rond. Lange, stinkende dagen vol verveling. Alle vriendjes van de klas zijn vertrokken, wij vijven ­blijven in Merchtem. Verschrikkelijk. Toen mijn ­kleine broertjes wat ouder waren en we wel weer op ­vakantie gingen – naar telkens hetzelfde veel te ­kleine huisje in Normandië – smeekte ik mijn ­ouders dan weer om alstublieft thuis te mogen ­blijven. Ziehier een perfecte illustratie van dat ­eeuwenoude axioma: het is nooit goed.

Als tiener heb ik een paar keer ­geprobeerd op ­zomerkamp te gaan. Had ik niet moeten doen. Me twee weken lang voltijds verhouden tegenover een groep neurotypische soortgenoten is iets wat ik ook vandaag nog niet goed kan, laat staan op mijn ­zestiende. ‘Summer nights?’ (*) ‘The time of my life?’ (*) Ik dacht het niet.

Ik was niemands vakantielief, dat was weggelegd voor meisjes die Sara of Sofie heetten en leken op die blonde uit de videoclip van de ‘Lambada’*. Het enige wat me er op zo’n kampje van weerhield om kwaad in ieders schoen te kakken, waren de zangstondes bij het kampvuur, waaruit bleek dat ik ­misschien niet beter, maar in elk geval een pak ­luider kon zingen dan zowel Sara als Sofie.‘Millions long for immortality who don’t know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon’, schreef Susan Ertz. Op een regenachtige namiddag kan ik me echter prima vermaken. De ware uitdaging is de zomervakantie, wanneer het rugzweet stroomt en de sandaal knelt, wanneer er niets noemenswaardigs te zien is in de cinema, wanneer de ‘Macarena’ (*) of ‘Summer jam 2003’ (*) volstrekt legitieme hits worden, wanneer theaters de deuren sluiten en ­iedereen die een beetje interessant is de stad verlaat om volstrekt oninteressante dingen te gaan doen in deze of gene priemende zon.

‘¿Vamos a la playa?’ (*) Nee, bedankt. Mijn ­zwaarste existentiële crisissen kreeg ik op een strand. Iedereen leek het leuk te hebben en het enige wat ik wou, was huiswaarts keren, waar een ­televisie was of een ijskoffie of wat dan ook om me af te ­leiden van dat zwarte gevoel in mijn binnenste dat op zonnige dagen extra apocalyptisch aanvoelt.

Tristesse aan een zomerse costa is de grootst ­mogelijke eenzaamheid. Nooit voelde ik mij zo ­alleen als aan een zuiderse zee of andere okselvijver, omringd door mensen die wél wisten hoe het moest – de zomer, frisbee, ‘heerlijk ­genieten’. Van iemand die al tien jaar muziek maakt onder het alter ego ­Nele Needs A Holiday klinkt dit behoorlijk absurd, maar ik haat vakantie.

III

Laten we – al was het maar voor de gein, we zijn hier nu toch – een onderscheid maken tussen reizen en vakantie. Het woord ‘vakantie’ is familie van het ­Latijnse vacuus (leeg) en vacans (onbezet). Telgen van de stam worden teruggevonden in ‘vacuüm’, ‘vaca­ture’ en ‘evacuatie’ – woorden die op de een of andere manier te maken hebben met een gat, een leegte, een ontbreken. Wanneer Sex Pistols zingen over ‘Pretty vacant’ (*) zijn, dan gaat dat over apathie – leegte in de kop.

Vakantie is ledigheid. Een gat in het normale schema. Opstaan zonder planning, niet weten wat je die dag zult doen – op die manier verschilt het niet erg veel van depressie. Vakantie zijn ongeclaimde ­dagen, improviserend in te vullen, ‘Sittin’ on the dock of the bay’ (*).

Reizen is iets helemaal anders. Een reis is een tocht, een pad, een weg die begaan wordt. Reizen is werken. Reizen is leren. Mensen die als vakantie ‘op reis’ gaan, heb ik nooit goed begrepen. Helemaal naar de Dominicaanse Republiek vliegen om daar te doen alsof het Blankenberge is, lijkt mij bijzonder inefficiënt – zowel qua tijd, kosten als kerosine. ­Overigens is de zomer vaak het minst ­interessante seizoen om een reis te ondernemen. Geen enkele plek is zichzelf in de zomer – iedereen is op ­vakantie. ‘It’s too darn hot’ (*).

Ik hou van reizen en heb het veel ­gedaan. ‘I’ve been having some hard ­travelin’’ (*). Zo heb ik in Londen ­gewoond, in Malmö, in Wenen. Ik deelde een appartement met een man in ­Madrid en volgde lesjes Spaans aan de ­Universidad Complutense. Wekenlang speelde ik ­iedere avond muziek een ­ander Duits hol in. Ik toerde met een ­toneelstuk de hele Balkan rond en ooit stond ik zelfs op het podium van het ­Nationaal Theater van Liechtenstein – een land dat nauwelijks ­bestaat! Dat alles zeg ik louter ter illustratie en niet om op te scheppen, uiteraard.

Idealiter leer je door te reizen uiteindelijk jezelf kennen. Wie ben ik op een andere plek, in andere omstandigheden? Dat kan behoorlijk tegenvallen als je – zoals ik – vrijwel overal ter wereld dezelfde ­nukkige controlefreak blijkt te zijn. Maar bon.

IV

Het is mei. Mijn nichtje, de oudste dochter van mijn zus, viert haar plechtige communie. Niet in een kerk maar in een tuin – lentefeest, heet dat. Lente van het jaar, lente van haar leven. ‘Here ­comes the sun’ (*). Twaalf is ze al, ­jemig.

Alle gasten krijgen een briefje, een pen en drie minuten om iets op te schrijven. Wat goede raad, een compliment, een wens. Het briefje zal in een schoenendoos worden gestopt en voor altijd worden bijgehouden – denk dus goed na!

Ik ben columnist, maar dat betekent niet dat ik altijd weet wat ik schrijven moet. Na een minuutje besluiteloos staren schrijf ik een enkel zinnetje op: Je doel in dit leven is te weten komen wat je doel in dit ­leven is. Heb ik vast gepikt van Boeddha of Jezus of een van die andere rekels, u kent ze wel. Ik twijfel en verander één woord: Je doel in dit leven is te weten ­komen wat jouw doel in dit leven is. Dat is het ook niet. Ik schrap het hele handeltje en neem een nieuw stukje ­papier. Ik hoop dat mijn zus niet ziet dat ik valsspeel. Uiteindelijk schrijf ik: Het aller­belangrijkste in dit leven is te ­weten ­komen wie je bent. Tijd is om! Alle briefjes gaan in de schoendoos. Achteraf bedenk ik honderd andere dingen die ik had kunnen neerpennen.

Laten we er even van uitgaan dat wat ik schreef niet eens zo dom was. Wat als ‘gnothi seauton’ niet zomaar het grootste cliché van de Griekse oudheid was, maar de belangrijkste imperatief voor ieder van ons? Ken jezelf!

Nu kunt u vast meteen een paar dingen op­sommen die voor u belangrijker zijn dan zelfkennis: ­zorgen voor uw kinderen, een atoomoorlog ver­mijden, friemelen aan uw laatste gedicht ­misschien. U kunt mij vertellen dat u een mens van actie bent, dat u geen belang hecht aan al te diepe zelf­reflectie. Dan is mijn vraag aan u: hoe weet u dat precies? Hoe weet u dat ­zelfkennis een minder ­belangrijke rol in uw leven speelt dan het kweken van tomaten of de organisatie van uw keuken­kastjes? Door zelfkennis.

V

In Wintering beschrijft Katherine May een periode waarin het niet bijster goed met haar ging. May – haar naam is wat ongelukkig – poneert winteren als een essentieel en bovendien onvermijdelijk proces in elk mensenleven. Vroeg of laat moeten we ons ­terugtrekken, onze wonden likken, toegeven dat het even niet meer gaat – en met even bedoel ik dan drie jaar of zo, of tien.

Vorige zomer beleefde ik een winter. Het was niet mijn eerste. Ik was op. Ik was vacant. In tranen heb ik naar de ­redactie van deze krant gebeld met de vraag mijn column even te pauzeren. Ik had nood aan leegte. Ik had nood aan – u raadt het nooit – ­vakantie.

Alleen wist ik niet hoe dat moest. Wat ik wel wist, is dat ik nergens heen wou. Ik kon me niet voorstellen een vliegtuig te nemen – op tijd op de lucht­haven zijn, inchecken, mij een weg bannen tussen overstreste toeristen – en hoe dat dan ontspanning zou moeten heten.

Ik ben thuisgebleven. Ik kon niet anders. Het lukte me nauwelijks van de slaapkamer naar de keuken te strompelen, hoe zou ik in ’s hemelsnaam zelfs maar tot in de Ardennen geraken?

Wanneer vermoeidheid tot op het bot kruipt, is het oppassen geblazen. Vele goedbedoelende maar onwetende mensen staan klaar met ongevraagd ­advies. Zoals elke zomer probeerde mijn vader me ervan te overtuigen samen naar Italië te trekken. Dat heb ik niet gedaan. Een iets te assertieve coach ­raadde me een week mediteren in de natuur aan. Ik schreef me in, het koste 700 euro, ik ben na twee ­dagen naar huis gegaan. Dat was het ook niet.

Het enige wat me op dat moment geholpen heeft, was radicale zelfkennis. Ik moest mezelf deze vraag stellen: wat wil ik echt? Waar heb ik werkelijk zin in? Dat bleek geen uitwaaiweekend op Schiermonnikoog te zijn, geen safaripark, geen grot van Han. Wat heb ik dan wel gedaan? Ik heb drie weken in mijn bed ­gelegen en Candy crush gespeeld.

Het is geen reis waarmee ik koketteren kan. Er zijn geen foto’s om op Instagram te zetten. Maar het is de allerbeste vakantie die ik ooit gehad heb. Na drie weken kon ik mijn bed weer uit en het leven weer in. Intussen werkt mijn kop opnieuw en zit ik op level 1.503 van Candy crush – dat zeg ik, uiteraard, niet om op te scheppen.

Hoe beter ik mezelf ken, hoe beter het met me gaat. Wat blijkt? Ik ben veel gelukkiger nu ik saai ben – nu ik aan mezelf heb durven toegeven dat ik mijn kot niet graag uitkom en dat dat volstrekt oké is. Ik hoef geen verre reizen meer, geen wilde romances, geen stadiontournee. Ik hoef Napels niet te zien. Ik heb maar één droom meer en dat is een leven dat bij me past. Dat heeft de winter mij geleerd. ‘To ­everything there is a season’ (*).

VI

Mijn zus is met haar eerste lief getrouwd. Zelf heb ik een hele schare aan mannen bemind. Wie van ons beiden kent de liefde? Ik durf te beweren dat mijn zus, met haar ene man, oneindig meer weet over de liefde dan ik met mijn verzameling minnaars. ‘I’ve been to paradise, but I’ve never been to me’ (*). Ik leerde de liefde kennen in de breedte, mijn zus ­leerde haar kennen in de diepte.

Zo is mijn moeder nooit in Londen geweest. Ze is nooit in Amsterdam geweest. Net als Lucy Jordan is ze nooit in Parijs geweest. Ik wel. Ooit reed ik eens door Parijs in een auto met open dak. Heel eerlijk? Er was niets aan. Het stonk er voornamelijk naar ­uitlaatgassen.

Mijn moeder heeft geen piramides gezien, geen watervallen, geen gletsjers, geen verboden steden. Maar ze kent elk blad aan elke boom in haar wilde tuin in Merchtem. Zelf kan ik nauwelijks een beuk van een eik onderscheiden. Wie van ons beiden heeft de wereld gezien? Ik zag ’s werelds oppervlakte, mijn moeder zag haar ziel.

Laat dit een ode zijn aan thuisblijven. Een ode aan het platgetreden pad. Ik denk dat ik eindelijk het antwoord gevonden heb op een van de belangrijkste vragen uit de populaire muziek. ‘How many roads must a man walk down?’ (*) Hoeveel wegen moet een mens bewandelen voor je hem of haar een mens kunt noemen? Het zijn er geen 42. Het antwoord is heel simpel: één. Een enkel pad maar. Het uwe.

‘Volg het spoort dat er ligt. Zoek niet wat er nooit meer is’ (*). De komende maanden blijf ik thuis, ik neem vakantie en reis de diepte in – door boeken, muziek, de planten op mijn balkonnetje, een verkeersvrije zomerstraat in Molenbeek en het occasionele potje Candy crush.

Dit wens ik u deze zomer: dat u zichzelf, door reizen of door vakantie, een beetje beter leert kennen. Zomer goed. Wij zien elkaar terug in de herfst.

Dit artikel verscheen op 25 juni 2022.