Reis ik nog naar de zon?

Een garantie op zon is vaak het eerste criterium in de zoektocht naar een vakantiebestemming. Maar zoeken we, nu het ook hier almaar heter wordt, niet beter koelte en schaduw tijdens de vakantie?

‘Ik trek naar Stockholm in juli’, sms’t een vriend die in die periode normaal áltijd rond de Middellandse Zee of in Portugal te vinden is. Hij is die eeuwige oksel­vijvers beu. Opvallend veel mensen in mijn omgeving trekken dit jaar voor hun vakantie richting de zogeheten ‘groene bestemmingen’: Scandinavië, Schotland, Duitsland, Oostenrijk. In de hoop om wat te herademen in de lommer en/of te genieten van de natuur. Koel is cool.

Maar of de hittegolf in ons land echt een kentering in het toerisme teweegbrengt, is maar de vraag. ‘Zonbestemmingen zijn en blijven populair’, zegt Koen van den Bosch, ceo van de Vereniging Vlaamse Reis­bureaus (VVR). Bij de buiten­landse bestemmingen vormen Frankrijk (29 procent), Spanje (18 procent) en Italië (13 procent) al jarenlang de top drie, ook al was vorige zomer gloeiend heet in het zuiden.

Druk in Slovenië

Zand en schelpjes blijven hoe dan ook populair, wijst de Vakantiebarometer 2023 van Europ Assistance uit: 56 procent van de Belgen brengt zijn vakantie het liefst door in kustgebied, dat is een procentpunt meer dan vorig jaar.

Maar de bergen zijn aan een remonte bezig. ‘De natuurbestemmingen zitten al een aantal jaren in de lift’, weet Birgit Defoort van Glenaki Tourism Consultancy, dat ook de Vakantie Expo organiseert. Dat is een expo die focust op (avontuurlijke) belevingsreizen. ‘Eén van onze klanten is Slovenië en daar is het heel druk nu’, vervolgt Defoort. ‘Zelf heb ik een huisje in Schotland en ook daar lijken elk jaar meer Belgen op te duiken.’

Programma’s als Het hoge Noorden (VRT) en Camping Coppens (VTM) hebben een impact, verklaart Koen van den Bosch, maar nog veel meer is gelegen aan de timing van de boeking. Vorig jaar zaten veel vakantiegangers nog met de corona­daver op het lijf, en boekten ze vier tot zes weken voor afreis. Dit jaar hebben veel mensen hun vakantie al in januari, februari of maart geboekt, zegt Koen van den Bosch (VVR). Vóór de hittegolf dus, tijdens dat lange, koude, natte voorjaar van 2023. Het lijkt een ver verleden, maar dat is het niet.’

‘Meer dan 90 procent van de boekingen is eerder gemaakt’, beaamt Demeyere van TUI. ‘Mensen weten dat tropische temperaturen in ons land nooit blijven duren, je loopt hier altijd het risico dat het weer ineens omslaat. En dat moet maar eens gebeuren nét voor het bouwverlof. Dan zit je beter in een hotel met zwembad en een glijbaan.’

Alleen lastminute-beslissers kunnen of zullen dus mogelijk rekening houden met het mooie weer hier. Probleem: zulke boekingen worden meestal niet gemaakt als het goed weer is. Demeyere: ‘Nochtans zijn er momenteel interessante kortingen. Eigenlijk moet je een lastminute­vakantie boeken op het moment dat je er niet aan denkt.’

Wie uit financiële overwegingen op het laatste nippertje boekt, zal misschien tóch weer voor zonnige bestemming kiezen, omdat de zuiderse landen een pak goedkoper zijn dan Noord-Europa of overzeese bestemmingen. Nog uit de Vakantie­barometer 2023 blijkt dat het gemiddelde gezinsbudget voor de zomer­vakantie met een kleine 5 procent gedaald is. Concreet gaat het om gemiddeld 2.218 euro voor Nederlandstalige gezinnen en 2.146 euro voor Franstalige gezinnen.

Voetafdruk

En dan zijn er nog de ecologische over­wegingen. 14 procent van de Belgen verklaart dat de voetafdruk een cruciale rol speelt bij de keuze van hun bestemming, voor 47 procent speelt die een belangrijke rol. Iedereen die bezorgd is over de toekomst van de planeet wéét dat de hittegolven, overstromingen en bosbranden in Europa gelinkt zijn aan de opwarming van de aarde. ‘Maar we zien dat die zaken voor de Belg geen reden zijn om de zonbestemmingen links te laten liggen’, aldus Koen van den Bosch.

Conclusie: Het ziet er niet naar uit dat de hittegolf in ons land veel invloed heeft op het reisgedrag van de Belgen. Boek vooral een ticket naar je droombestemming, ook als dat een ticket naar de zon is, maar zoek op tijd verkoeling en schaduw. En als je nog niet gekozen hebt, kun je ook een blik werpen op de groene bestemmingen. Wie heeft géén baat bij een verkwikkende wandeling in het bos?