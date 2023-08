AA Gent plaatst zich voor play-offronde Conference League, ondanks nederlaag bij Pogon Szczecin

De trip van de Buffalo’s naar Polen baarde een muis. Een flater van Roef in de slotfase luidde de eerste Gentse nederlaag van het seizoen in. De kwalificatie kwam niet meer in het gedrang, maar het perfecte rapport ging in rook op.

Er wachtte de Gentse spelers een weekje na de riante 5–0-zege in de Ghelamco Arena geen vijandige ontvangst toen ze het gloednieuwe stadion van Pogon Szczecin naderden. Integendeel zelfs. Lokale jeugdspelers zorgden voor een heuse erehaag toen de Gentse selectie van de bus stapte. Hein Vanhaezebrouck genoot zichtbaar van de ontspannen sfeer en bracht Noah Fadiga en Matias Fernandez-Pardo aan de aftrap.

Voor Fadiga was het meteen ook de eerste basisplaats sinds hij op 23 april met Stade Brest op bezoek ging bij Ajaccio. Vervolgens stond hij op non-actief door hartproblemen, maar na zijn transfer naar Gent lijkt hij nu weer helemaal ‘back in business’. Fernandez-Pardo beleefde zijn basisdebuut voor de Buffalo’s, want hij had tot voor de aftrap in de voormalige thuisbasis van de hertogen van Pommeren exact negen ‘officiële’ wedstrijdminuten in het Gentse eerste elftal achter zijn naam staan.

In doel bij AA Gent: Davy Roef die in het recent heringevoerde rotatiesysteem opnieuw aan de beurt bleek, terwijl de Zweedse coach van Pogon Szczecin een veredeld B-elftal opstelde. Dit alles resulteerde in een heel gemoedelijke atmosfeer. Maar eenmaal de bal rolde, bleken de thuisspelers er toch best zin in te hebben, Watanabe moest na amper vijf minuten zelfs al meteen een hoekschop toestaan na een knappe actie van de ervaren Grosicki.

Bij een tweede hoekschop moest Roef zelfs al vol aan de bak toen Gamboa – ex-OH Leuven – te veel ruimte kreeg en op doel kopte. Het oogde bij de Buffalo’s in die openingsfase allemaal net iets te laks en vrijblijvend. Geen wonder dat Vanhaezebrouck al gauw zijn opwachting maakte langs de zijlijn. De sfeer werd warempel even onvriendelijk toen Gamboa onnodig hard doorging op Orban die kermend van de pijn tegen de grond ging.

Het Poolse openingsoffensief ebde langzaam weg en Gent slaagde er steeds beter in om de bal in eigen rangen te houden. Doelgevaar bleef evenwel lange tijd uit. Een bescheiden schotje van De Sart na negentien minuten was het eerste Gentse wapenfeit die naam waardig. De poppen gingen even aan het dansen toen Torunarigha iets te theatraal neerging in de zestien van Szczecin. Dat was niet naar de zin van Pogon-verdediger Loncar wiens gedrag hem een gele kaart opleverde.

Tarik Tissoudali mocht starten. — © belga

Met Gerkens en Tissoudali eveneens tussen de lijnen, hadden de Buffalo’s natuurlijk best ook wel enkele nieuwe gezichten in hun rangen, maar die waren niet bepaald allemaal even sterk op dreef. Het zorgde voor rust dan ook voor een nerveuze pot voetbal waarbij de Buffalo’s zich al te vaak op slordigheden en balverlies lieten betrappen. De beste Gentse actie kwam nog via Fadiga, maar die stuitte op een attente Pogon-doelman Klebaniuk.

Het sein voor Vanhaezebrouck om Fadiga, De Sart en Orban na 45 minuten al te laten douchen. Zij werden vervangen door Samoise, Kums en Cuypers. Zo gunde de Gentse coach nog wat extra basisklanten rust, terwijl Fadiga nog wel wat conditioneel werk aan de winkel heeft.

Het herschikte AA Gent trok wel meteen in de aanval: Tissoudali legde af tot bij Kums wiens schot gedevieerd werd en via de paal tot bij de Cuypers rolde, maar zijn schot werd in hoekschop verwerkt door de Poolse doelman en zijn defensie. Even later waagde ook jonkie Fernandez-Pardo zijn kans maar diens schot miste de juiste richting en zoefde ruim naast de kooi van Klebaniuk.

De Buffalo’s oogden na rust – zonder te wervelen – toch ook gewoon veel meer zichzelf. De aanwezigheid van Cuypers was hier niet vreemd aan. De Gentse topschutter viel scherp in en fungeerde zoals steeds als een baken van rust en overzicht in de Gentse aanvalspatronen. Een eventuele transfer naar Bologna leek hem in Szcecin alvast helemaal niet bezig te houden.

Tissoudali kwam op het uur ook nog dicht bij een treffer, maar hij besloot op aangeven van Samoise nipt over. Even later glipte Tissoudali alweer door de Poolse buitenspelval, maar deze keer slaagde hij er in twee keren niet in om de thuisdoelman te verschalken. Ondertussen bracht Gustafsson, de coach van Szczecin, vier verse krachten tussen de lijnen. Zij moesten mee strijden om het gehavende blazoen opnieuw wat op te poetsen.

© belga

Bij de Buffalo’s moest de moegestreden Fernandez-Pardo na 70 minuten naar de kant. Hong was zijn vervanger en die schilderde bijna meteen een hoekschop heerlijk op de kruin van Cuypers, maar zijn kopbal ging een metertje over. Ook Tissoudali mocht nog even op doel afgaan, maar het vizier van de Marokkaanse international bleek in Polen niet bepaald op scherp te staan.

En toen ging het licht uit bij Roef. Watanabe speelde zijn doelman aan en die leverde pardoes in bij Koulouris die zonder verpinken de netten liet trillen (1–0). Hong en Hjulsager waagden nog hun kans, maar Roef moest zich uiteindelijk nog een tweede keer gewonnen geven toen Koulouris een scherpe voorzet van Fornalczyk in doel duwde.

Cuypers redde in de toegevoegde tijd nog de eer voor Gent, maar zo eindigde de tweede Europese trip van het seizoen toch verrassend met een kleine valse noot. Zondag wacht alweer de volgende klus wanneer STVV op bezoek komt in de Arteveldestad. Reken maar dat Vanhaezebrouck zijn spelers op scherp zal zetten voor die partij. Een tweede uitschuiver is uit den boze om de uitstekende vibe in het Gentse kamp niet helemaal te verknoeien.