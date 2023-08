Uitverkocht Pukkelpop gooit de deuren open

Het gras aan de Main Stage ziet nog groen en de planken in de Boiler Room liggen nog recht, maar de Pukkelpopbezoekers zijn vastberaden daar verandering in te brengen. Het vierdaagse festival wordt vandaag afgetrapt met onder meer Average Rob & Omdat het kan Soundsystem.

Dat de festivalgangers van Pukkelpop stonden te popelen van ongeduld, was overduidelijk. De camping van de vierdaagse in Kiewit opende vandaag twee uur vroeger dan verwacht om de drukte op de Kempische Steenweg langs de weide op te vangen. Pukkelpop wordt de tijdelijke standplaats voor 40.000 kampeerders - het festival zelf ontvangt 66.000 bezoekers per dag, en is daarmee uitverkocht.

© Koen Bauters

Tijdens de traditioneel bescheiden openingsdag draaien maar vier van de negen podia de volumeknoppen open. Vanaf vrijdag komt er onder meer de Main Stage bij, maar ook de nieuwe E-rena, waar festivalgangers met vermoeide benen ook even de vingers kunnen strekken met games als Clash Royale, Fifa en Counterstrike.

De E-rena is niet de enige vernieuwing op het festivalterrein. De Boiler Room, waar het feest tot vier uur ‘s nachts doorgaat, heeft er twee voortenten bij gekregen. De Petit Bazar, doorgaans gevuld met vermakelijke attracties, is zijn plek op het terrein kwijt. De animatie zal voortaan gebeuren op de houten boulevard die over het festivalterrein slingert. En ook The Valley, het lommerrijke rustpunt in de bossen, is van de kaart verdwenen.

Billie en Boygenius

Voor zijn affiche grabbelt Pukkelpop dit jaar weer rijkelijk uit de ton met Tiktok-hypes: onder meer Foushée, Royel Otis en Steve Lacy beleefden hun grote doorbraak door via de video-app een hit te scoren. Dichter bij huis lijken de Nederlandse noorderburen aan een invasie bezig. Onder meer Froukje, Elmer, Sor, Prins S. en de Geit en Joost maken de oversteek. De moderne smartlapzangeres Sophie Straat mag het festival mee aftrappen.

Bovenaan de affiche wordt er vrijdag het meest uitgekeken naar Boygenius en Billie Eilish. Zaterdag zijn nationale trotsen Angèle en 2ManyDj’s de koningen van het festivalterrein. Zondag zullen Florence + The Machine en The Killers het festival afsluiten.