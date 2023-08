Dalilla Hermans

Toen ik nog niet zo lang met hem samen was, was ik soms jaloers. Niet op de aandacht die hij kreeg van anderen die met dezelfde blik als ik naar hem keken, maar op zijn duidelijke passie voor muziek. Ik verzuchtte vaak: ‘Jij hebt echt zo je eigen ding, ik niet. Ik kan van alles een beetje, doe van alles een beetje, maar ik heb geen echte passie’. In de elf jaar die volgden ontdekte ik er verschillende. ­Moederen, uiteraard.

Maar ook lezen, schrijven, theater maken, film, koken, tekenen en schilderen. Van alles een beetje. Sommige ­dingen kan ik intussen beter dan andere, maar ik vind het allemaal fijn om te doen. Ik denk er vaak over na, over ­passies en talenten en of het al dan niet zo belangrijk is om die af te bakenen of echt in te zetten op eentje. Mijn ­ervaring is dat het niet altijd de dingen zijn waarin ik het best ben die ik het liefst doe. En dat ik beter werd in sommige passies omdat omstandigheden me dwongen erin te ­investeren. Ik las om te begrijpen, schreef om te duiden, maakte om te tonen.

Intussen heb ik er vrede mee dat ‘van alles een beetje’ ook legitiem kan zijn. Dat dat zelfs mijn eigen ding is, mijn talent. Ik doe van alles een beetje en ben van alles een beetje. Met passie.