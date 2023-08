Dommer dan AI

Dominique Deckmyn Mediaredacteur

Tik de door elkaar gehaspelde letters over. Kruis de foto’s van stoplichten aan. Door dat soort hoepels moet je als internetgebruiker nog altijd geregeld springen, als je iets gedaan wilt krijgen. Bijvoorbeeld een account aanmaken of een commentaar achterlaten. Het doel van die hindernissen is om mensen met kwade bedoelingen niet op geautomatiseerde manier grote aantallen accounts te laten maken, of een database systematisch leegroven, of de commentarensectie van een website vullen met spam.

Zo’n systeem heet een captcha, een nogal vergezocht letterwoord dat staat voor completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. De theorie is dat het gaat om taken die mensen beter kunnen dan computers. En 25 jaar geleden, toen het systeem werd bedacht, werkte dat prima.

Maar in 2023 niet meer. De captcha’s zijn over de jaren heen alsmaar moeilijker geworden om de steeds slimmere bots voor te blijven. Vooral in het herkennen van beelden is AI zo goed geworden, dat je er als mens nog moeilijk tegenop kunt.

Een aantal onderzoekers van de Universiteit van Californië in Irvine heeft onlangs opgemeten hoe ongelijk de strijd intussen is geworden. De captcha’s waarbij je letters moet herkennen, zijn inmiddels zo moeilijk dat menselijke gebruikers (in dit geval betaalde vrijwilligers) er gemiddeld 9 tot 15 seconden over doen. Erger: in zo’n 16 tot 50 procent van de gevallen zien we het fout en moeten we dus opnieuw beginnen. Terwijl bots tegenwoordig minder dan een seconde nodig hebben en 99,8 procent accuraatheid scoren. Bij sommige vormen van captcha loopt de menselijke zoektijd al op tot 30 seconden en meer. 30 seconden waarin we geconfronteerd worden met hoe dom we zelf zijn. Seconden die tot helemaal niets meer dienen, omdat bots zo door die hindernis heen flitsen.

Hoewel dat eigenlijk betekent dat de technologie tóch werkt: als je de puzzel binnen de vijf seconden oplost, ben je haast zeker een bot en dus niet te vertrouwen. Maar dat kan niet de bedoeling zijn.