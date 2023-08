Beste supermarkt, gedraag u nu toch eens

U mag nog zoveel reclame maken van producten met vrolijke koeien, varkens en spirelli’s op als u maar wil, vandaag de dag kom ik uw winkel niet meer uit zonder dat er een deprimerende donderwolk boven mijn hoofd hangt.

Ik probeer goed te doen voor deze planeet, voor mijn gezondheid én voor het welzijn van andere mensen en dieren … maar het lukt niet meer. Bij elk product dwingt u mij keuzes te maken die ik niet maken wil. ‘Eet u graag Bio? Ah, maar dan kan het niet zonder plastic- of kartonverpakking! U wilt wat vegetarisch? Goed! Maar dan steken we toegevoegde suiker, toegevoegd vet of zout in uw voeding. U hebt zin in groenten en fruit vandaag? Geen probleem! Maar ze komen wel met het vliegtuig vanuit Chakamakka. Bovendien mooi verpakt in plastic, zo blijven ze langer vers. Zin in een chipje? We hebben er stiekem melkpoeder in gestoken, u dacht toch niet gewoon gefrituurde aardappel te krijgen?’

Mijn hoofd duizelt … Ik ben ook maar een gewone burger met 24 uur in één dag. Het is niet aan mij om een levenscyclusanalyse uit te voeren op elk product alvorens ik het kan kopen. Het is niet mijn, maar wel úw verantwoordelijkheid om hierin de juiste keuzes te maken. Supermarkt-zijn is uw specialiteit, niet de mijne.

Ik hoor u zeggen ‘ecoscores’ en ‘nutriscores’! Maar dat is niet fair. Het is als winkelen in een snoepwinkel en zeggen dat er hier en daar wat appels verstopt zitten waarvoor we kunnen kiezen.

Doe nu toch gewoon eens het juiste over de hele lijn. Verkoop alleen onbespoten groenten en fruit, kies voor een circulair verpakkingssysteem met statiegeld en maak voor 100 procent komaf met wegwerpverpakkingen. Stop met hartige producten aan te bieden die toegevoegde suiker, te veel zout of vet bevatten. Biedt enkel milieuvriendelijke en gezonde producten aan. Gedraag u nu toch eens. Neem uw verantwoordelijkheid op. En geef mij eindelijk opnieuw een aangename en zorgeloze winkelervaring.

Ik dank u alvast.

Jasperina Deforce