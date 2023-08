Kevin De Bruyne wordt dan toch geopereerd aan hamstrings

Kevin De Bruyne gaat dan toch onder het mes om zijn getoucheerde hamstring te laten herstellen. De operatie is gepland voor een van de volgende dagen, in Antwerpen.

De beslissing viel nadat de Rode Duivel van Manchester City een aantal van de meest gerenommeerde specialisten in Europa had geconsulteerd. De Bruyne, die al drie keer herviel in die hamstringblessure, zal na de ingreep minstens vier maanden out zijn.

De Bruyne leek hersteld te zijn van de hamstringblessure die hij in juni opliep tijdens de Champions League-finale en maakte vrijdag zijn wederoptreden op de eerste speeldag in de Premier League. Na 23 minuten in het met 0-3 gewonnen duel op het terrein van Burnley moest de Rode Duivel al terug naar de kant, opnieuw met een probleem aan de hamstrings.

Trainer Pep Guardiola sprak eerst van een onbeschikbaarheid van ‘een paar weken’, maar doktersonderzoek maakte duidelijk dat het ernstiger is dan dat. ‘Het is een zware klap’ zei de Catalaan. ‘Als hij geopereerd wordt, kan het drie tot vier maanden duren voordat we hem terugzien. Kevin heeft specifieke kwaliteiten. Hij is niet zomaar te vervangen. Maar we moeten vooruit. Al is Kevin onvervangbaar, we hebben nog wel wat spelers met talent.’

De Bruyne mist ook de volgende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels, op 9 en 12 september tegen Azerbeidzjan en Estland, en het is weinig waarschijnlijk dat hij er in oktober, tegen Oostenrijk en Zweden, en november, tegen Servië en Azerbeidzjan, wel bij zal zijn.