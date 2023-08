Kinepolis doet het goed

Per bezoeker wordt nu meer geld uitgegeven, de klant is bereid om meer te betalen voor een premium-ervaring, verklaart Duquenne de inkomstenstijging van 20 procent tegenover 2019. Hij verwijst onder meer naar de zogenaamde ‘cozy seats’, comfortabele zetels met een tafeltje waarvoor extra moet worden betaald. ‘In de VS en Canada kennen die zetels een bezetting van gemiddeld 50 procent, tegen 22 procent voor de gewone zetels. Het is dan ook normaal dat we hier extra op inzetten’. Kinepolis investeert ook in zes nieuwe Imax-cinema’s, waarvan één in ons land (Luik). De bezetting is er ‘zeer hoog’, aldus de topman. ‘Mensen rijdens soms speciaal naar zo’n cinema voor de unieke ervaring.’ Ook in laserprojecties wordt er flink geïnvesteerd: tegen eind dit jaar zullen bijna alle Europese zalen van de groep overgeschakeld zijn op deze technologie. ‘We monitoren de prijsperceptie van de klant en die is beter voor upgrade- dan voor standaardproducten’, klonk het nog. ‘Vooral de blockbusterklant wil de beste ervaring.’

Veelbelovende releases

Voorts is de Kinepolis-topman ook optimistisch over het feit dat er nog heel wat veelbelovende releases zitten aan te komen de volgende maanden. ‘Hollywood heeft tijdens de coronapandemie geaarzeld om groen licht te geven voor een aantal films. Qua content zit men hierdoor nog altijd maar aan 75 procent.’ Maar de studio’s lijken nu toch weer volop in te zetten op films voor de bioscoop. ‘Ik verwacht dat de meeste opnieuw op volle kracht zullen draaien volgend jaar’, aldus Duquenne. Tegelijk wijst hij naar nieuwe spelers als Amazon en Apple die ook al verklaarden tot een miljard per jaar te willen investeren in bioscoopfilms. ‘Dat zijn de budgetten van acht ‘Bond’-film’s.’ En ook vanuit Azië zouden er in de toekomst meer films naar onze contreien kunnen komen. ‘Kijk naar het succes van ‘Squid Game’ op Netflix.’

De topman kijkt voor dit najaar met hoge verwachtingen naar ‘Dune 2’, ‘The Nun 2’, ‘Napoleon’ en ‘Killers of the Flower Moon’. ‘We merken dat sequels aan belangstelling verliezen. Mensen willen nieuwe dingen zien. Het succes van ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ deze zomer tonen dat aan.’

Of Kinepolis opnieuw de bezoekerscijfers zal kunnen halen van voor corona, daar sprak Duquenne zich niet over uit. ‘De toekomst zal dat uitwijzen. Maar we geloven dat het succes van bioscopen in meer beleving zit, zoals we dat ook in andere sectoren zoals de horeca hebben gezien.’