Britse talkshowhost Michael Parkinson overleden

Michael Parkinson in 2000, net onderscheiden als Commander of the British Empire.

Parkinson was een Yorkshireman uit het boekje: zoon van een mijnwerker, bezeten van cricket, kapitein geworden tijdens zijn militaire dienstplicht, die hij deels in Egypte doorbracht tijdens de Suezcrisis.

Voor zijn legerdienst schreef hij al voor een aantal kranten; na zijn terugkeer stapte hij al snel over naar tv. Voor de BBC en Granada Television, de afdeling van ITV in Manchester, werkte hij aan de dagelijkse nieuwsprogramma’s. Op Granada had hij ook even een filmrubriek, met positief opgemerkte interviews van sterren als Laurence Olivier. In 1971 kreeg hij van de BBC zijn eigen talkshow op zaterdagavond.

Parkinson dacht dat hij 2.000 bekende mensen voor televisie had geïnterviewd. Lennon en McCartney – niet samen – of Orson Welles, George Michael, Madonna of Michael Caine schoven allemaal, soms meer dan eens, bij hem aan. Maar Parkinsons favoriete aflevering was er een die helemaal was gewijd aan de wiskundige en filosoof Jacob Bronowski.

Iedereen werd in een informele stijl geïnterviewd, al vroeg Parkinson dieper door dan tijdgenoten als Terry Wogan. De ouwe-jongens-krentenbroodstijl werkte vooral goed bij Britten: Muhammed Ali, die zich niet serieus genomen voelde, liet Parkinson weten dat hij ook hersens had.

Parkinsons aanpak van jonge vrouwen – ofwel flirterig, ofwel vaderlijk – viel soms ook slecht. Helen Mirren, aan wie hij vroeg of haar ‘fysieke attributen’ niet verhinderden dat ze als een ‘serieuze actrice’ werd gezien, pakte het op de grappigste manier aan: terwijl een steeds nerveuzere Parkinson het woord ‘borsten’ probeerde te vermijden, deed ze alsof ze de vraag niet snapte.

Parkinson liep tot 1982 en keerde terug in 1998, eerst op de BBC, later op ITV. De laatste aflevering was in 2007. ‘Parky’ was zo’n begrip, dat hij verschillende cameo’s in Britse films had. De bekendste voor ons is die in Love, actually, waarin hij Bill Nighy interviewt in een kerstshow.