Handdoekenprotest: Grieken in het verweer tegen strandstoelen en parasols

‘De lokale bevolking geniet van de rust hier. We zijn het beu dat privébedrijven onze stranden inpalmen terwijl ze alleen denken aan geld en niet aan de natuur of sfeer’, zegt Ronit Nesher, een 53-jarige inwoner van Paros aan Reuters. ‘Stranden die overwoekerd worden door parasols en grote, nee, reusachtige strandbedden die niet passen bij de eenvoud van het eiland – dat willen we niet.’

De voorbije weken namen honderden mensen deel aan de demonstraties, wandelend langs de Griekse stranden met spandoeken: ‘Herover onze stranden’.

De protesten hebben nationale aandacht getrokken sinds juli. De media doopten ze om tot ‘het handdoekenprotest’ en dat waaide over van het eiland Paros naar het nabijgelegen eiland Naxos en andere vakantieoorden in het noorden en zuiden van Griekenland.

© REUTERS

Jaarlijks ontvangt Griekenland miljoenen toeristen, met de zomer als hoogtepunt. Steeds meer bedrijven kregen een vergunning om op de publieke stranden bedden en parasols te verhuren. Die stallen ze uit op de lange strandstroken.

De prijs? Die loopt op tot 120 euro per dag voor twee bedden en een parasol. De lokale bevolking van Paros, een eilandje met 14.000 inwoners, klaagt dat de bedrijven de bedden vaak ver buiten het vergunde gebied zetten, en zo langzaam het hele strand annexeren.

‘We komen in vrede en willen gewoon ons recht op gratis strand heroveren’, zei een protestant in Paros, waar intussen een onderzoek geopend werd. De Facebookgroep ‘Save the beaches of Naxos now’ telt al 6.600 leden. ‘Het is bijna half twee ’s nachts’, schrijft een lid op de pagina. ‘En raad eens? Ze zijn strandbedden aan het opzetten. Op een plek waar geen bedden mogen staan.’

Griekenland heeft een kustlijn van 16.000 kilometer lang en honderden stranden waar bedrijven zonnebedden verhuren. Na de Griekse schuldencrisis vijf jaar geleden steunt het land voornamelijk op toerisme voor economisch herstel.