Zweden verhoogt terreurniveau na koranverbrandingen

Een Iraakse man steekt een koran in brand in Stockholm. — © EPA-EFE

De koranverbrandingen die de afgelopen maanden in Zweden plaatsvonden, hebben in moslimlanden tot hevige protesten geleid. Zo werd de Zweedse ambassade in Irak in brand gestoken. Terreurbeweging Al-Qaida riep afgelopen weekend ook op tot aanslagen tegen het land.

‘In de loop van dit jaar is de situatie geleidelijk verslechterd, waarbij Zweden niet langer wordt gezien als een legitiem doelwit, maar als een prioritair doelwit voor islamistische extremisten’, zei Von Essen aan persagentschap Bloomberg. ‘Deze dreiging zal nog geruime tijd aanhouden.’

De Zweedse regering heeft kritiek op de verbrandingen. Ze wilt de wetgeving wijzigen zodat de politie provocaties kan tegenhouden die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Eerdere pogingen van de wetshandhavers van het land om koranverbrandingen te stoppen, zijn door rechtbanken afgewezen op basis van het verreikende recht van Zweden op vrijheid van meningsuiting en vergadering.

‘Signaal’

Het besluit van donderdag om het dreigingsniveau te verhogen is niet gebonden aan een specifieke gebeurtenis en is vooral bedoeld als signaal naar de samenleving, dat er een ernstig risico is volgens Von Essen. ‘De beoordeling is gebaseerd op wat momenteel bekend is, evenals op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.’

Vorige week zei de Britse regering dat reizigers naar Zweden ‘een hoge mate van waakzaamheid moeten betrachten’, aangezien terroristen ‘zeer waarschijnlijk’ zullen proberen aanslagen uit te voeren.

De meest recente aanslag in het Scandinavische land vond plaats in 2017, toen een Oezbeekse man een vrachtwagen kapte en door een drukke winkelstraat in Stockholm raasde, waarbij vijf doden vielen.