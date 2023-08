Explosie en brand in woning in Lokeren: 87-jarige bewoonster overleden

De 87-jarige vrouw die woensdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakte bij een ontploffing in haar woning in Lokeren, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur in een rijwoning in de Snepstraat. De oorzaak is vermoedelijk een slecht aangesloten butaangasfles, maar een branddeskundige zal nog verder onderzoek moeten verrichten. De gasexplosie werd gevolgd door een uitslaande brand met hevige rookontwikkeling. De bewoonster werd met zware brandwonden naar het UZ Gent gebracht, waar ze is overleden aan haar verwondingen.