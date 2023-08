Goed doel van Britse coronaheld levert vooral familie geld op

Captain Tom Moore was voor veel Britten een hoopvol lichtpuntje in de eerste coronadagen. De stichting die zijn familie na zijn dood opzette, leverde vooral voor die familie veel geld op.

In april 2020, enkele weken na de start van de lockdown, besloot de 99-jarige Tom Moore dat hij voor de dag van zijn honderdste verjaardag honderd rondjes wou wandelen in zijn tuin. De veteraan uit de Tweede Wereldoorlog wou op die manier duizend pond inzamelen voor het verplegend personeel, dat door de vele coronapatiënten zwaar onder druk stond. De duizend pond werden er uiteindelijk meer dan 38 miljoen, en ‘Captain Tom Moore’ werd een nationaal symbool van doorzettingsvermogen.

Toen hij in februari 2021 overleed, creëerde zijn familie de Captain Tom Foundation. Die moest goede doelen ondersteunen die Captain Sir Tom na aan het hart lagen en zo zijn spirituele erfenis vrijwaren. Van die premisse blijft nu nog weinig over. Moores familie sukkelt met haar goede doel van het ene schandaal in het andere.

Captain Moore met zijn dochter Hannah Ingram-Moore op zijn honderdste verjaardag. — © getty

De BBC onthulde woensdag dat dochter Hannah Ingram-Moore duizenden ponden opstreek voor de presentatie van een prijsuitreiking waaraan de naam van de stichting verbonden was. Dat geld ging niet naar het goede doel, maar naar een van Ingram-Moores privébedrijven. Op dat moment verdiende ze als interim-directeur van de stichting 85.000 pond per jaar. Begin juli raakte bekend dat Ingram-Moore een bouwaanvraag had ingediend voor een verbouwing in haar achtertuin, officieel voor een gebouw waar de stichting in zou werken. Dat gebouw bleek geen kantoor, maar een verwarmd zwembad.

De Charity Commission, die goede doelen in het VK reguleert, onderzoekt de Captain Tom Foundation al sinds februari 2022. In één jaar tijd had de stichting meer geld aan haar management uitgegeven dan aan goede doelen. Bovendien vloeide veel geld naar bedrijven van Ingram-Moore en haar echtgenoot. Hannah Ingram-Moore is geen bestuurder meer van de stichting, haar echtgenoot wel. Momenteel neemt de Foundation geen nieuwe giften meer aan.