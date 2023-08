Bloedonderzoek wijst op erg hoge PFAS-waarden in Ronse en Kruisem

Een onderzoek naar PFAS op vijf locaties in Vlaanderen wijst op te hoge waarden in het bloed van de omwonenden. Vooral Ronse en Kruisem springen eruit.

De actiegroep Climaxi heeft met behulp van lokale actiecomités en artsen bloedstalen afgenomen bij 140 mensen, verspreid over vijf sites, waar sprake is van een historische PFAS-vervuiling. PFAS zit in talloze producten en maakt ze vet-, vuil- en waterafstotend, maar kan kankerverwekkend zijn of een effect hebben op het immuunsysteem en de schildklier.

Het gaat om 140 mensen nabij de luchthaven van Oostende (39), een stortplaats in Kortemark (20), een verbrandingsoven in Stabroek (14), een stortplaats in Kruisem (43) en vervuiling door textielindustrie in Ronse (15).

In Oostende, Kortemark en Stabroek is de mediaanwaarde – de middelste waarde – ongeveer gelijk aan of iets boven de norm van 6,9 microgram PFAS per liter bloed. In Oostende, waar de vervuiling vermoedelijk van brandweeroefeningen op de luchthaven komt, zijn er wel zorgelijke uitschieters.

‘In Kruisem ligt de mediaan op 17, of twee keer de norm’, zegt toxicoloog Jacob De Boer (Vrije Universiteit Amsterdam), die de resultaten analyseerde. ‘En zijn er twee ontzettend hoge uitschieters, tot zelfs 823 micogram PFAS per liter bloed.’

De gemeente die De Boer echter het meest zorgen baart, is Ronse. ‘Daar is veel aan de hand’, zegt De Boer. ‘De mediaan ligt er op 76 of ruim tien keer de norm. Dat is echt verontrustend hoog. Het scheelt niet eens veel met Zwijndrecht, waar een fabriek PFAS fabriceerde.’

Samenvattend zijn er van de 140 bloedstalen maar 31 onder de norm. Elf stalen hebben een waarde hoger dan 100, waarvan zes in Ronse.

Geen eieren

Bovenop die steekproef werden ook de bloedwaarden van de fabrieksarbeiders van Associated Weavers en Utexbel in Ronse getest. Die waarden zijn minder extreem dan de waarden van de omwonenden: ongeveer vier à vijf keer meer dan de toegestane norm. Net als bij de 140 omwonenden werd ook hen gevraagd of ze eieren van lokale kippen eten. De conclusie is duidelijk, volgens De Boer: ‘Als je eieren eet, heb je veel hogere PFAS-waarden.’

Het is meteen een van de belangrijkste eisen van de actiegroep. ‘We willen een betere opvolging van no-regretmaatregelen, zoals het niet eten van eieren of lokale groenten’, zegt Filip De Bodt van Climaxi. ‘Er zal meer moeten gebeuren dan een briefje in de bus met daarop “eet alstublieft geen eieren”.’

Verder vindt Climaxi dat de overheid het gezondheidsonderzoek moet organiseren en betalen. ‘Dat is niet onze taak’, aldus De Bodt. Ook wil de organisatie een versnelde sanering van vervuilde gebieden, een verstrengd kader voor vergunningen en een daadkrachtiger milieubeleid.

Volgens het kabinet van Vlaams minister voor Milieu Zuhal Demir (N-VA) is extra actie nu niet nodig. ‘Er is al een PFAS-actieplan voor heel Vlaanderen, de sites in Ronse zitten daar bijvoorbeeld bij. Het gaat om een inventarisatie, bodemonderzoeken en prioritering van welke gronden eerst aangepakt moeten worden’, zegt woordvoerder Andy Pieters. ‘Dat actieplan is vier weken geleden nog maar geüpdatet, er is geen noodzaak om dat nu nog eens bij te sturen omdat het volgens Climaxi niet snel genoeg gaat.’

In bepaalde zones heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid al voorzorgsmaatregelen ingevoerd, zoals het niet eten van eieren of het voldoende wassen van groenten en fruit uit de tuin. Maar die zijn volgens Climaxi dus niet afdoende.